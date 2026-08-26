เปิดตัว "Rainbow Six Tactics" แนววางแผนกลยุทธ์สไตล์ XCOM

เกมวางแผนการรบผลัดตาเล่นในจักรวาล Rainbow Six ที่ให้คุณบัญชาหน่วยรบที่คุ้นเคยบุกทะลวงฝ่าแนวป้องกันและทำลายล้างข้าศึกจากมุมมองด้านบน
Ubisoft ประกาศเปิดตัว Tom Clancy's Rainbow Six Tactics เกมเรนโบว์ซิกส์ในรูปแบบวางแผนการรบเทิร์นเบส ซึ่งเตรียมวางจำหน่ายสำหรับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Ubisoft Store) ภายในปี 2027
คุณจะได้บัญชาการหน่วยรบเรนโบว์ในปฏิบัติการระดับโลก เลือกทีมสมาชิก 4 คนจากรายชื่อตัวละครที่เคยปรากฏใน Rainbow Six Siege แต่ละคนล้วนมีทักษะ อุปกรณ์ และกลยุทธ์เฉพาะตัว ตั้งแต่เครื่องมือทำลายล้างด้วยระเบิดไปจนถึงอุปกรณ์ลาดตระเวนขั้นสูง จงนำพวกเขาออกไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่ซ้ำกันทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นย่านใจกลางเมือง สนามบิน คลังสินค้า หรือแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง
เข้าร่วมการต่อสู้ทางยุทธวิธีที่ตึงเครียด ช่วยเหลือตัวประกัน ปลดชนวนระเบิด หรือกำจัดเป้าหมายสำคัญ สำรวจสนามรบด้วยโดรน และใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ทำลายได้ ทั้งหมดเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ เข้าโจมตีจากมุมที่ไม่มีใครคาดคิด หรือทำลายที่กำบังของศัตรู ผู้เล่นสามารถตั้งค่าลำดับการโจมตีที่ซับซ้อนให้กับทีม เปิดฉากโจมตีแบบประสานกันโดยใช้ฟีเจอร์ Breach และชมผลลัพธ์ความสำเร็จของกลยุทธ์ที่คุณเลือก
ในกองบัญชาการ ผู้เล่นสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของคุณเพื่อยกระดับทักษะ จัดการสุขภาพ ปรับแต่งอุปกรณ์ของพวกเขา และรวบรวมข้อมูลเพื่อผลักดันการสืบสวนของคุณให้ก้าวหน้า รวมทั้งตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ยากลำบากเพื่อนำหน้าภัยคุกคามระดับโลกที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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