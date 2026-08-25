ฟันธง! "The Witcher IV" พร้อมจำหน่ายปี 2028

โปรเจกต์แอ็คชั่นอาร์พีจีที่ยิ่งใหญ่สุด กล้าหาญสุด และทะเยอทะยานมากสุดเท่าที่ CD Projekt RED เคยสร้างมา ขอเวลาอีกประมาณ 2 ปีแฟนๆก็จะได้สัมผัสกันแล้ว
ก่อนที่งาน Gamescom 2026 ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี จะเริ่มเปิดฉากขึ้น ล่าสุดทางตัวแทนสตูดิโอ CD Projekt RED ได้ออกมาประกาศข่าวดียืนยันรับปากกับแฟนคลับว่า ผลงานเกม The Witcher IV ของพวกเขา เตรียมวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series และ PC ภายในปี 2028
Michal Nowakowski ซีอีโอร่วมของ CD Projekt RED กล่าวระบุในคลิปว่า "ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาชมรายการ Opening Night Live ในวันที่ 26 สิงหาคม และเข้าเยี่ยมชมบูธของเราที่งาน Gamescom ปีนี้เราจัดเต็มกับพิเศษสุดๆทั้งส่วนเสริม The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Pastรวมถึงเนื้อเรื่องสุดดาร์คและเนื้อหาใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามา เรามีบูธขนาดใหญ่ในฮอลล์ 8 และเหล่าทีมงานที่พร้อมจะโชว์ Songs of the Past แบบเต็มรูปแบบให้ทุกคนได้ชมกัน"
"แน่นอนว่ายังมีอะไรอีกมากมายเกิดขึ้นในโลกของ The Witcher ทีมงานของเราที่สำนักงานใหญ่ CD Projekt Red กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมหากาพย์เรื่องใหม่โดยมี Ciri เป็นแกนนำ เรามีนักพัฒนามากความสามารถกว่า 500 คนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งพิเศษอย่างแท้จริงสำหรับคุณ The Witcher IV นั้นจะนำเสนอโลกเปิดกว้างขนาดใหญ่และสมจริง เกมเพลย์ที่เข้มข้นเต็มไปด้วยฉากแอ็คชั่น รวมถึงเรื่องราวที่ลึกซึ้งและทรงพลัง ซึ่งเราหวังว่ามันจะตราตรึงอยู่ในใจคุณไปอีกนาน เพราะนี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กล้าหาญที่สุด และทะเยอทะยานที่สุดของเรา ณ ปัจจุบัน"
"ตอนนี้ พวกคุณคงอยากรู้แล้วว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ นั่นเป็นคำถามที่เราได้ยินจากพวกคุณอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้เราจะไม่ได้หยิบนำ The Witcher IV มาจัดแสดงในงานปีนี้ และเรายังไม่พร้อมจะเปิดเผยวันที่แน่ชัด แต่ผมบอกได้เลยว่าพวกเราตั้งเป้าที่จะวางจำหน่ายมันในปี 2028 ผมรู้ว่ามันต้องรอนานหน่อย และพวกคุณอยากเล่นเร็วกว่านั้น แต่ขอเวลาให้ทีมงานได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน ซึ่งระหว่างนี้จะมีเกม The Witcher ออกมาอีกมากมายรวมถึง Songs of the Past ที่จะวางจำหน่ายในปี 2027" โนวาคอฟสกี พูดปิดท้าย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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