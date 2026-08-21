ยื้อไม่ไหว! "2XKO" เกมต่อสู้จาก Riot Games เตรียมยุติการพัฒนา

ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนๆ เมื่อ Riot Games ออกมาประกาศว่าจะยุติการพัฒนาเกมต่อสู้ "2XKO" อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2026 โดยเซิร์ฟเวอร์จะยังคงเปิดให้บริการบนทุกแพลตฟอร์ม แต่หลังปี 2026 จะไม่มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่อีกต่อไป
"2XKO" เป็นเกมต่อสู้ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในจักรวาล League of Legends นำเสนอรูปแบบการเล่นแบบทีม 2v2 สร้างประสบการณ์การต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร โดยผสมผสานการโจมตีและการป้องกันที่รวดเร็วเข้ากับกลไกการสลับตัวละคร ผู้เล่นสามารถควบคุมฮีโร่สองตัวแยกกัน หรือร่วมทีมกับเพื่อนและควบคุมตัวละครระหว่างการโจมตีและการป้องกันได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อสร้างจังหวะการต่อสู้ที่หลากหลาย
ตัวเกมได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงอย่างมากตั้งแต่มีการประกาศเปิดตัวครั้งแรก แต่หลังเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา กลับได้กระแสตอบรับที่น่าผิดหวัง ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัว พนักงานประมาณ 80 คนถูกเลิกจ้าง ต่อมาทีมพัฒนาได้อัปเดตเนื้อหาเกมและปล่อยฮีโร่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ทีมพัฒนาได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาจะยุติการพัฒนาเกม 2XKO อย่างเป็นทางการในปลายปี 2026 โดยแถลงการณ์อย่างเป็นทางการระบุว่า "ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้ติดตามการพัฒนาเกม 2XKO อย่างใกล้ชิด และสิ่งที่เราสังเกตเห็นนั้นชัดเจนและสอดคล้องกัน คือ แม้ว่าจะมีผู้เล่นจำนวนมากเข้าร่วมเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม และมีชุมชนผู้เล่นที่กระตือรือร้นเล่นเกมนี้ทุกวัน แต่จำนวนผู้เล่นที่เล่นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงพอ ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้"
"เราได้ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของ 2XKO ในปี 2026 ซึ่งรวมถึงรายได้ อัตราการรักษาผู้เล่น จำนวนผู้เล่นใหม่ และการมีส่วนร่วม ด้วยการเปิดตัว Akali, Senna และ Caitlyn รวมถึงกิจกรรม PVE 'Path to the Summit' และการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นหลายรายการที่จัดขึ้นในปีนี้ เราสังเกตเห็นผลตอบรับจากผู้เล่นในเชิงบวกอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจุดเด่นเหล่านี้ เราก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและยั่งยืนในทิศทางการพัฒนาของ 2XKO ผลลัพธ์ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกมผ่านกระแสความนิยม เราเริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะพัฒนาเกมนี้ต่อไปในลักษณะปัจจุบัน"
"ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ทีมเผชิญกับความท้าทายของ 2XKO เราได้พยายามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีโดยหวังว่าจะหาทางออกได้นั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่รับผิดชอบทั้งต่อผู้เล่นและทีมพัฒนา เราต้องการชี้แจงให้ชัดเจนว่า หากมีทิศทางใดที่สามารถทำได้ เราจะพัฒนาต่อไปอย่างจริงจัง แต่ต้นทุนในการดำเนินงานของ 2XKO นั้นสูงกว่ารายได้ที่ได้จากเกมมาก และแม้จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ การตอบรับจากผู้เล่นก็ยังค่อนข้างน้อย ดังนั้น หลังจากประเมินตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด (เช่น การลดขนาดทีม การปรับตารางการอัปเดต และการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ) เราจึงได้ข้อสรุปว่า เราควรจะพัฒนาเนื้อหาที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์และค่อยๆ ยุติการพัฒนาอย่างจริงจัง นี่คือเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งผู้เล่นและพนักงานของ Riot"
สำหรับแผนการในอนาคต แถลงการณ์อย่างเป็นทางการระบุว่า เซิร์ฟเวอร์จะยังคงเปิดให้บริการต่อไปหลังจากปี 2026 และ 2XKO จะสามารถเล่นได้บนทุกแพลตฟอร์ม ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 ทีมงานจะปล่อยเนื้อหาใหม่ ปรับปรุงฟีเจอร์ และเพิ่มแชมเปี้ยนใหม่สองตัว ได้แก่ Lux และ Samira โดยคาดว่าจะมีการอัปเดตแก้ไขบั๊กครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมปีนี้ หลังจากนั้น เซิร์ฟเวอร์จะยังคงเปิดให้บริการสำหรับผู้เล่นออนไลน์ ในขณะที่การเล่นแบบออฟไลน์จะไม่ได้รับผลกระทบ ทีมงานจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการใดๆ
นอกจากนี้ แถลงการณ์อย่างเป็นทางการยังระบุว่า "เราจะเปิดให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงฮีโร่ทุกตัว และไอเทมตกแต่งส่วนใหญ่ก็จะรวมอยู่ในแพ็กเกจด้วย การซื้อสินค้าในเกม 2XKO ทั้งหมดที่ทำก่อนวันที่ 21 สิงหาคม จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน และเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบัญชีจะยังคงเป็นของผู้เล่น อวตารและไอเทมโปรไฟล์ผู้เล่นสามารถปลดล็อกได้ด้วยสกุลเงินในเกม"
ทีมงานเน้นย้ำว่า "เป้าหมายปัจจุบันของเราคือการทำหน้าที่ของเราเพื่อตอบแทนผู้เล่นที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและต้องการเล่น 2XKO ต่อไป รวมถึงเพื่อตอบแทนสมาชิกทีม Riot ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อทำให้ความฝันนี้เป็นจริง"
2XKO เปิดให้บริการแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://2xko.riotgames.com/th-th/
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