"Cyberpunk: Edgerunners II" กำหนดฉาย 20 ต.ค.

เคาะวันออกอากาศแล้ว! สำหรับเรื่องราวการไถ่บาปและการแก้แค้นจำนวน 10 ตอนของกลุ่มตัวละครเอกหน้าใหม่ในมหานคร Night City
CD Projekt RED ร่วมกับสตูดิโอ TRIGGER ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า ซีรีส์อนิเมะเรื่อง Cyberpunk: Edgerunners II จะเตรียมฉายรอบปฐมทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิง Netflix ในวันที่ 20 ตุลาคมปี 2026 โดยมีจำนวนเอพิโซดทั้งสิ้น 10 ตอนด้วยกัน
เรื่องราวใหม่ทั้ง 10 ตอนนี้จะแยกออกมาต่างหากจากโลกของ Cyberpunk 2077 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของ David และ Lucy จากภาคแรก โครงเรื่องหลักจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความหลงใหล การสืบทอดเจตนารมณ์ รวมถึงธีมดิบเถื่อนอย่างการไถ่บาปและการล้างแค้นท่ามกลางความขัดแย้งในเมือง Night City พร้อมกับประโยคคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญ "เมื่อโลกถูกบดบังด้วยภาพอันตื่นตาตื่นใจ คุณต้องทำถึงขนาดไหนเพื่อให้เรื่องราวของคุณมีความหมาย?"
เหตุการณ์ในภาคสองนี้จะถูกเล่าผ่านมุมมองของตัวละครกลุ่มใหม่ที่โชคชะตาเข้ามาพัวพันกันอย่างรุนแรง เมื่อ Weak Kingsley อดีตไซเบอร์พังก์ระดับตำนานที่กลายเป็นคนตกอับและต้องใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากไซเบอร์แวร์ พยายามออกตามหาความหมายของชีวิตในโลกที่ทิ้งเขาไว้ข้างหลัง ในขณะเดียวกัน D เน็ตรันเนอร์สุดอันตรายก็ได้ออกเดินทางบนเส้นทางสายล้างแค้น ซึ่งได้นำพาเขาไปขุดคุ้ยความลับระดับองค์กรที่ไม่ควรมีใครค้นพบ
ซีรีส์อนิเมะ Cyberpunk: Edgerunners II ยังคงผลิตสร้างสรรค์โดยสตูดิโอสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง TRIGGER ที่ทำงานใกล้ชิดร่วมกับทาง CD PROJEKT RED โดยเปลี่ยนตัวผู้กำกับเป็น Kai Ikarashi (ผู้กำกับแอนิเมชันจาก Little Witch Academia และผู้กำกับ Edgerunners ซีซัน 1 ตอนที่ 6) เขียนบทโดย Masahiko Otsuka พร้อมทั้งยังได้ Bartosz Sztybor กลับมารับหน้าที่โชว์รันเนอร์เช่นเดิม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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