ยืนยันแล้ว! "เดฟ บาติสตา" รับบท "เครโทส" คนใหม่ในซีรีส์ God of War คนแสดง

หลังมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่า "เดฟ บาติสตา" กำลังเจรจาเพื่อรับบท "เครโทส" คนใหม่แทน "ไรอัน เฮิร์สต์" ที่ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดทาง Variety ยืนยันว่ามีการเซ็นสัญญาเรียบร้อย โดยจะกลับมาถ่ายทำต่อในเดือนตุลาคมนี้
เดิมทีบท "เครโทส" ตัวเอกของซีรีส์ God of War เวอร์ชันคนแสดง เป็นของคุณ "ไรอัน เฮิร์สต์" แต่ระหว่างการถ่ายทำเกิดอุบัติเหตุ ทำให้นักแสดงได้รับบาดเจ็บจนกล้ามเนื้อไบเซปฉีกขาด ซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงและใช้เวลานานในการพักฟื้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตารางการถ่ายทำของซีรีส์
ดังนั้น ทีมงานจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดง "เครโทส" เพราะถ้าจะรอให้นักแสดงหายดี อาจส่งผลกระทบต่อคิวถ่ายทำของนักแสดงและทีมงานส่วนอื่น ๆ รวมถึงกำหนดการผลิตโดยรวม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะก่อนหน้านี้คุณ เฮิร์สต์" เคยเผยให้เห็นถึงความทุ่มเทในการเตรียมตัวรับบทบาทนี้ โดยเพิ่มน้ำหนักและสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาประมาณ 40 ปอนด์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาจริงจังกับบท "เครโทส" อย่างมาก
สำหรับ "เดฟ บาติสตา" ถือเป็นนักแสดงมากประสบการณ์ ที่ผ่านทั้งบทบาทที่ต้องใช้ทักษะการแสดงสูง และการเล่นฉากบู๊ โดยเฉพาะประสบการณ์ในฐานะอดีตนักมวยปล้ำ แม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะลดหุ่นไปค่อนข้างเยอะ แต่การกลับมาสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรับบท "เครโทส" ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าตัว
สุดท้ายนี้ มีรายงานว่าซีรีส์ God of War ของ Prime Video จะกลับมาเดินหน้าต่อในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2026 ต้องมารอดูกันว่า "เครโทส" เวอร์ชัน "เดฟ บาติสตา" จะออกมาโหดและดุดันถูกใจแฟนเกมหรือไม่
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