NARAKA: BLADEPOINT จับมือ Hearthstone เปิดตัวอีเวนท์พิเศษ เริ่มแล้ววันนี้!

NetEase Games และ 24 Entertainment เปิดตัวเฟส 1 ของความร่วมมือระหว่าง NARAKA: BLADEPOINT และ Hearthstone เตรียมนำคอนเทนต์จาก Hearthstone มาสู่สนามรบของ NARAKA ตั้งแต่วันนี้
ในช่วงกิจกรรม ผู้เล่นสามารถล็อกอินเพื่อรับไอเทมตกแต่ง Murloc Headwear ฟรี ซึ่งจะนำสิ่งมีชีวิตที่ได้รับความรักมากที่สุดตัวหนึ่งของ Hearthstone เข้าสู่จักรวาล NARAKA
นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของ Hearthstone กำลังจะปรากฏบนสนามรบ ผู้เล่นสามารถจำลองช่วงเวลา "ว้าว!" ในตำนานของ Anduin ด้วยอีโมติคอนคำพูดในระหว่างการต่อสู้ ขณะที่การเก็บไอเทมหายากระดับสูงจาก Troves อาจทำให้เกิดการประกาศที่แฟนๆ Hearthstone คุ้นเคยกันดีอย่าง "สุดยอด!" และ "ว้าว... ตำนาน!"
แม้แต่ความตื่นเต้นในการเปิดแพ็คการ์ด Hearthstone ก็ยังมีให้ผู้เล่นได้สัมผัส ด้วยสกิน Trove ในธีม Hearthstone ใหม่ กล่องสมบัติในสนามรบจะแปลงร่างเป็นแพ็คการ์ดสุดคลาสสิก ผสานความตื่นเต้นของการค้นพบไอเทมล้ำค่าเข้ากับความสนุกสนานของการเปิดเผยการ์ดระดับตำนาน
เฟสแรกของความร่วมมือระหว่าง NARAKA: BLADEPOINT และ Hearthstone เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับเฟส 2 จะเปิดตัวในปี 2027 พร้อมนำเซอร์ไพรส์มากมายจาก Tavern มาสู่สนามรบ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ X (Twiter), Facebook, YouTube และ Discord
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