PULSE Elevate ลำโพงไร้สายจาก PlayStation วางจำหน่าย 12 พ.ย.นี้

โซนี่ เปิดตัว "PULSE Elevate" ลำโพงไร้สายรุ่นแรกจาก PlayStation ออกแบบมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์สเปกตรัมเสียงที่สมจริง ด้วยไดร์เวอร์แบบ Planar magnetic มาพร้อมวูฟเฟอร์และไมโครโฟนในตัว เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้
ลำโพงไร้สาย "Pulse Elevate" คืออุปกรณ์เสริมด้านเสียงสำหรับ PlayStation รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์เสียงเกมระดับเหนือกว่าที่นำเสนอไปแล้วในชุดหูฟังไร้สาย Pulse Elite และหูฟังไร้สาย Pulse Explore โดยผสานรวมเทคโนโลยีทรงพลังอย่างไดรเวอร์ Planar magnetic และ PlayStation Link เข้ากับรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์กับเกมโปรดของพวกเขา
Pulse Elevate สามารถใช้งานร่วมกับ PS5, PC หรือ Mac ได้อย่างลงตัว และยังสามารถใช้งานขณะเดินทางได้ด้วยเครื่องเล่นระยะไกล PlayStation Portal หรือสมาร์ทโฟน ลำโพงไร้สายรุ่นนี้โดดเด่นด้วยคุณภาพเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษ ความหน่วงต่ำมาก และการเชื่อมต่อไร้สาย PlayStation Link ที่ไม่สูญเสียคุณภาพเสียง
ภาพรวมของฟีเจอร์หลักของ Pulse Elevate
• เสียงสมจริงระดับเดสก์ท็อป: ลำโพงแต่ละตัวมีไดรเวอร์ Planar magnetic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสตูดิโอ เพื่อให้ได้เสียงสมจริงตลอดช่วงความถี่เสียงทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นจะได้ยินเสียงเกมตรงตามที่ผู้พัฒนาตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบน PS5, PC, Mac หรือ PlayStation Portal
- บนคอนโซล PS5 เทคโนโลยีไดรเวอร์ช่วยเพิ่มความสมจริงในเกม PS5 ที่รองรับ Tempest 3D AudioTech โดยการจัดตำแหน่งสัญญาณเสียงด้วยความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ
- ลำโพงยังมีวูฟเฟอร์ในตัวที่ให้เสียงเบสที่หนักแน่นเพื่อเสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• ไมโครโฟนในตัวพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI: Pulse Elevate นำเสนอประสบการณ์การสนทนาด้วยเสียงคุณภาพสูงเข้ากับการตั้งค่าการเล่นเกมบนเดสก์ท็อปได้อย่างลงตัว ด้วยไมโครโฟนที่ติดตั้งอยู่ภายในลำโพงด้านขวา ด้วยเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ไมโครโฟนยังช่วยระบุและกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังที่ไม่ต้องการ เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัด ให้การสนทนาด้วยเสียงแบบไม่ต้องใช้หูฟังในระดับใหม่สำหรับการเล่นเกมบนเดสก์ท็อป
• เทคโนโลยี PlayStation Link ให้การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษและใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์: Pulse Elevate ใช้เทคโนโลยี PlayStation Link เพื่อการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษและไม่สูญเสียคุณภาพเสียง ทำให้เสียงคมชัดสมจริงบนอุปกรณ์ที่รองรับ ได้แก่ PS5, PC, Mac และ PlayStation Portal
- ลำโพงเหล่านี้ยังรองรับอุปกรณ์บลูทูธด้วย ทำให้ผู้เล่นสามารถฟังพร้อมกันได้ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ PlayStation Link สำหรับเสียงในเกม และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแยกต่างหากสำหรับเพลง การสนทนาด้วยเสียง และอื่นๆ
- ลำโพงไร้สาย Pulse Elevate จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ USB PlayStation Link ที่ใช้งานร่วมกับพอร์ต USB-C ได้
• ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมทั้งบนเดสก์ท็อปและการพกพา: ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว ผู้เล่นสามารถพกพา Pulse Elevate ไปเล่นเกมได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเครื่องเล่นระยะไกล PlayStation Portal ผ่าน PlayStation Link หรือกับอุปกรณ์มือถือหรือสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth แท่นชาร์จที่ให้มาช่วยให้กลับไปเล่นเกมบนเดสก์ท็อปได้อย่างง่ายดาย
• ระบบเสียงที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด: ลำโพง Pulse Elevate มีปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัว และได้รับการออกแบบมาให้ปรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งได้อย่างเหมาะสมบนโต๊ะทำงานของผู้เล่น ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งประสบการณ์ด้านเสียงบน PS5 หรือ PC* ได้อีกด้วย โดยสามารถปรับ EQ, เสียงสะท้อน, ระดับเสียง และปิดเสียงไมโครโฟนได้โดยตรงผ่านเมนูระบบ
*ตัวเลือกสำหรับพีซีจะพร้อมใช้งานหลังการเปิดตัว
ลำโพงไร้สาย "Pulse Elevate" จะวางจำหน่ายใน 12 พฤศจิกายนนี้ ราคา 8,499 บาท มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/accessories/pulse-elevate-wireless-speakers/
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