"Black Myth: Zhong Kui" ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ 15 นาทีเต็ม!

"Black Myth: Zhong Kui" เกมแอ็คชันใหม่ล่าสุดต่อจาก Black Myth: Wu Kong พัฒนาโดย Game Science ปล่อยตัวอย่างใหม่ความยาว 15 นาที เผยเกมเพลย์ช่วงแรกและฉากต่อสู้สุดพลิ้วไหวในการปราบปีศาจเพื่อกำราบความชั่วร้าย
"Black Myth: Zhong Kui" เป็นภาคที่สองของซีรีส์ Black Myth ต่อจาก Black Myth: Wukong ที่ขายดีทั่วโลก ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "จงขุย" นักปราบปีศาจในตำนานของจีนผู้มีชื่อเสียงด้านความสามารถในการจับปีศาจ โดยตัวเกมจะยังคงคุณสมบัติที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจาก Black Myth: Wukong พร้อมสำรวจองค์ประกอบเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเอกคนใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป
Black Myth: Zhong Kui จะวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซี แต่ยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://gamesci.cn/zhongkui
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