หลุดคลิปแกะกล่อง "Steam Frame" โชว์วิธีถอดใส่และใช้งาน

แม้ว่าทาง วาล์ว จะยังไม่พร้อมเปิดเผยราคาและกำหนดวันวางจำหน่าย แต่พวกเราสามารถเรียนรู้และแอบส่องสิ่งที่อยู่ภายในกล่องแว่นวีอาร์ตัวใหม่ของพวกเขาได้แล้ว
ล่าสุดมีคลิปวิดีโอที่อธิบายวิธีการตั้งค่า Steam Frame ชุดอุปกรณ์เฮดเซตวีอาร์ที่กำลังจะวางจำหน่ายหลุดออกมาบนโซเชียลมีเดียแล้ว โดยคลิปดังกล่าวเป็นวิดีโอของแท้ออฟฟิเชียลที่หลุดออกมาจากทางบริษัท Valve เอง ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปประกอบไปด้วยการโชว์แกะกล่อง รวมถึงคู่มือช่วยสอนการตั้งค่าที่ผู้ใช้สามารถนำไปอ้างอิงและปฏิบัติตามได้จริง
สิ่งแรกที่ลูกค้าจะได้เห็นเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ Steam Frame ขึ้นมา นั่นคือตัวอุปกรณ์เฮดเซตและตัวบังคับควบคุม นอกจากนี้ภายในกล่องยังมีสายรัดข้อมือ, สายคาดศีรษะ, อุปกรณ์เว้นระยะสายตาสำหรับผู้ที่สวมแว่นตา, อะแดปเตอร์ไร้สาย USB ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับพีซีหรือ Steam Machine, สาย USB-C และคู่มือที่อธิบายข้อมูลการใช้งานต่างๆ
ผู้เล่นสามารถใช้แอป Steam บนมือถือเพื่อเร่งกระบวนการติดตั้งได้ โดยภายหลังจากล็อกอินเข้าสู่ Steam บนอุปกรณ์มือถือแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดหรือแตะเพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวผู้ใช้งาน เมื่อ Steam Frame เปิดตัวและตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราก็สามารถเริ่มเล่นเกม VR บางไตเติ้ลที่มีอยู่ในร้านค้าของ Valve ได้ทันที
อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอที่หลุดออกมานี้กลับไม่ได้ระบุว่าแว่นวีอาร์ Steam Frame จะตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งดูจากการที่ชิ้นส่วนภายในตัวอุปกรณ์มีทั้ง RAM DDR5 ขนาด 16GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบอย่างต่ำ 256GB มันอาจส่งผลทำให้ราคาจำหน่ายพุ่งสูงขึ้นมาก ดังนั้นจึงควรรอฟังคำประกาศอย่างเป็นทางการจาก Valve อีกทีว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะต้องควักเงินจ่ายเท่าไหร่เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนระบบนิเวศของสตีม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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