"ARCHITECT" เกม MMORPG อันดับ 1 จากเกาหลี เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

DRIMAGE บริษัทเกมจากเกาหลีผู้ให้บริการ "ARCHITECT: Land of Exile" เกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ที่พัฒนาโดย Aqua Tree ยืนยันเตรียมเปิดให้บริการใน 8 ภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้
"ARCHITECT" เป็นเกม MMORPG ขนาดใหญ่ที่สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างมือถือและพีซี เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกาหลีเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2025 และขึ้นอันดับ 1 ด้านรายได้ทันทีหลังเปิดตัว พิสูจน์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของเกมคือกราฟิกคุณภาพสูงที่สร้างด้วย Unreal Engine 5 โลกไร้รอยต่ออันกว้างใหญ่ และคอนเทนต์การต่อสู้ที่ผสานความสนุกของการแข่งขันและความร่วมมือ ระบบเควสอัตโนมัติและการล่าอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมงช่วยลดภาระของผู้เล่น ขณะเดียวกันการต่อสู้ขนาดใหญ่ที่อาศัยการบังคับด้วยมือและการสั่งการเชิงกลยุทธ์ก็มอบความสนุกดั้งเดิมของ MMORPG ที่เน้นฝีมือและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังสร้างสภาพแวดล้อมการให้บริการที่มั่นคงบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับผู้เล่น
DRIMAGE ให้คำมั่นเป็นพิเศษว่าจะรองรับภาษาท้องถิ่น 100% และดำเนินงานอย่างแข็งขัน เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยและอินโดนีเซีย โดยตั้งใจดูแลให้ผู้เล่นในแต่ละภูมิภาคสามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนต์มหาศาลของ ARCHITECT ได้อย่างไม่ติดขัด
ในการทดสอบ CBT ที่จัดขึ้นในไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกเช่นกัน อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมทดสอบต่างชื่นชมคุณภาพกราฟิก สัมผัสการโจมตี และคอนเทนต์การต่อสู้โดยรวมของ ARCHITECT อีกทั้งในแบบสอบถามผู้เล่น ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งระบุว่าตั้งใจจะเล่นต่อหลังเปิดตัว ยิ่งทำให้ความคาดหวังต่อการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสูงขึ้น
ปัจจุบัน DRIMAGE กำลังเร่งดำเนินงานปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในขั้นสุดท้ายก่อนการเปิดตัว โดยอ้างอิงจากความคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ผู้เล่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ทางการ หรือบน Google Play Store และ Apple App Store โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับรางวัลพิเศษจำกัดเฉพาะการเปิดตัวทั่วโลก ได้แก่ พาหนะระดับ 4 ดาว 'ผู้พเนจรราตรีจันทร์เสี้ยว' ชุดระดับ 3 ดาว 'ผู้บังคับใช้ระดับกลาง' อภิสิทธิ์ผู้สืบทอด (3 วัน) และทองคำสิบล้าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น US$219.99 โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ทางการทุกคนจะได้รับ 'ชุดเชียร์ลีดเดอร์พิเศษ' ฉลองการเปิดตัว และหากลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปสโตร์เพิ่มเติม ก็จะได้รับรางวัลพิเศษจากสโตร์อีกด้วย
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ "ARCHITECT: Land of Exile" ได้ทาง Facebook และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*