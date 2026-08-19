"กุมาร วิญญาณร่อนเร่" เกมผีไทยสไตล์ Little Nightmares พร้อมจำหน่ายปี 2027

อีกหนึ่งผลงานเกมสยองขวัญฝีมือคนไทย ที่ให้ผู้เล่นสวมบทเป็นวิญญาณเด็กน้อยผู้พลัดพรากจากศาลเจ้า แล้วต้องเอาตัวรอดเพื่อหาหนทางกลับบ้าน
บริษัท Wired Productions ออกมาประกาศเตรียมเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Kumarn: The Wandering Spirit เกมผจญภัยสยองขวัญพื้นบ้านไทยที่พัฒนาโดย WereBuff Studio ซึ่งมีกำหนดแผนพัฒนาลงให้เล่นสำหรับเครื่อง PC (ผ่าน Steam และ Epic Games Store) ภายในปี 2027 พร้อมกับรองรับภาษาไทย
"วิน พานิชภักดี" กรรมการผู้จัดการแห่ง WereBuff Studio กล่าวเปิดเผยว่า "เป้าหมายของเราสำหรับเกม Kumarn: The Wandering Spirit นั้นคือการนำพาความสยองของไทยสู่สายตาชาวโลก เราต้องการแบ่งปันเรื่องราว ความเชื่อ และนิทานพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในรูปแบบที่ผู้เล่นทั่วโลกสามารถสัมผัสได้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Wired Productions มาเป็นพันธมิตรที่เชื่อมั่นทั้งในเกมและทิศทางความคิดสร้างสรรค์ของเรา"
เนื้อหาของเกมบอกเล่าถึง "กุมาร"วิญญาณเด็กวัยเยาว์ และ "เซบ" เจ้าม้าลายสหายผู้ซื่อสัตย์ของเขา ทั้งคู่เคยเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านที่คอยนำพาโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และการคุ้มครองมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่น ทว่าเมื่อพิธีกรรมต้องห้ามพรากพวกเขาออกจากศาลเจ้า พวกเขาก็ถูกโยนเข้าสู่โลกแห่งฝันร้ายที่เต็มไปด้วยป่าส่งเสียงกระซิบ หมู่บ้านร้าง และวัดวาอารามที่ถูกลืมเลือน ที่ซึ่งตำนานโบราณอันน่าสะพรึงกลัวได้ตื่นขึ้นกลายเป็นความจริงชวนขนลุก
เมื่อถูกตามล่าอย่างไม่ลดละโดยเหล่าอสูรกายบิดเบี้ยวและภูตผีเร่ร่อนจากตำนานพื้นบ้านของไทยอย่าง แม่นาค ผีตาโขน และกระสือ ที่ถูกนำมารังสรรค์ให้มีชีวิตด้วยการออกแบบสมัยใหม่ ทั้งสองจึงต้องซ่อนตัวอยู่ในเงามืดชิงไหวชิงพริบ เบี่ยงเบนความสนใจ และใช้สติปัญญาค้นหาเส้นทางปลอดภัยในการหลบหนีเพื่อหาทางกลับบ้าน
"Kumarn: The Wandering Spirit" คือการผจญภัยแบบเล่นคนเดียวสุดระทึกขวัญที่ผสมผสานการลอบเร้น การไขปริศนา และการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางท่ามกลางสภาพแวดล้อมสุดตึงเครียดกดดัน ซึ่งล้วนแล้วได้รับอิทธิพลมาจากเกมสยองขวัญยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง Little Nightmares และ REANIMAL นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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