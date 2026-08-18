Love and Deepspace ปล่อย Interactive Memory Pair 5 ดาวใหม่! จากอีเวนต์ [Po Zhen Zi]

"Love and Deepspace" เกมจำลองเชิงโต้ตอบแบบ 3D ยอดฮิต เปิดตัวอีเวนต์ล่าสุด [Po Zhen Zi] ชวนเหล่า Hunter สัมผัสเรื่องราวของ Rafayel ในบทเทพแห่งการต่อสู้สีชาด ด้วยการเล่าเรื่องสไตล์ภาพยนตร์และการต่อสู้รูปแบบใหม่ พร้อมให้เล่นแล้ว
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีดวงวิญญาณหนึ่งที่เฝ้ารอโชคชะตาของตน [Po Zhen Zi] จะพาไปสำรวจพันธะระหว่าง Rafayel และผู้ที่เขาถูกลิขิตให้ผูกพันด้วยข้ามกาลเวลา พร้อมด้วย Interactive Memory ระดับ 5 ดาวใหม่สองแบบ ตำนานใหม่ คู่หูใหม่ล่าสุด และกลไกการต่อสู้อันสร้างสรรค์ อีเวนต์นี้รับประกันประสบการณ์ระดับตำนานทั้งบนและนอกสมรภูมิ
ระยะเวลาอีเวนต์: ตั้งแต่เวลา 05:00 น. วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 04:59 น. วันที่ 31 สิงหาคม (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
Interactive Memory Pair ระดับ 5 ดาวใหม่ [Po Zhen Zi] และ Myth ใหม่
Limited Wish Pool [Po Zhen Zi] นำเสนอ Solar-Slot Memory ระดับ 5 ดาวใหม่สองแบบ ได้แก่ [Rafayel: Masked Radiance] และ [Rafayel: Masked Dissolution] ที่จะเผยให้เห็นสองด้านของการเดินทางอันเป็นตำนานของ Rafayel
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น โดยเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นใต้แสงอาทิตย์อัสดงสีทอง ติดตามการกลับมาอย่างมีชัยของเขาและช่วงเวลาแสนอบอุ่นที่ได้ใช้ร่วมกับคุณ ในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งพาคุณอยู่เคียงข้างเขา ขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาอันเจ็บปวดที่ผูกมัดเขาไว้มานานหลายศตวรรษ หลังจากได้รับ Memory ใดใดหนึ่งแล้ว ผู้เล่นสามารถปลดล็อกตำนานใหม่ [A Thought Across] ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรด Memory ก่อน
ค้นพบตำนานของจอมทัพสีชาด ผู้ที่การเสียสละของเขาทำให้ก้าวขึ้นเป็นเทพแห่งการต่อสู้ สามศตวรรษต่อมา ดวงวิญญาณของเขาตื่นขึ้นใต้ต้นไม้โบราณ ถูกดึงดูดอีกครั้งสู่ผู้ที่โชคชะตาผูกมัดไว้ด้วยกันข้ามกาลเวลา
รางวัลอธิษฐานแบบจำกัดและการปลดล็อกคู่หู
ในระหว่างอีเวนต์ ผู้เล่นสามารถรับ [Deepspace Wish: Limited] ได้ 1 ใบ ทุก ๆ การอธิษฐาน 10 ครั้ง ภายใน 100 ครั้งแรก เมื่อครบ 150 ครั้งของการอธิษฐาน ผู้เล่นสามารถเลือกรับได้ระหว่าง [Rafayel: Masked Radiance] และ [Rafayel: Masked Dissolution] เก็บ Memory ระดับ 5 ดาวแบบจำกัดเวลาของอีเวนต์ให้ครบทั้งสองแบบ เพื่อปลดล็อกคู่หูใหม่ [Rafayel: Vermilion Martial God]
เมื่อเทพแห่งการต่อสู้สีชาดลงสนามรบ Rafayel และผู้เล่นสามารถปล่อยการโจมตีอันทรงพลังที่ดึงศัตรูเข้ามาในระยะ ก่อนที่คมดาบนับไม่ถ้วนจะโปรยปรายลงมาใส่พวกมัน เมื่อครบ 175 และ 200 ครั้งของการอธิษฐาน ผู้เล่นยังสามารถรับ [Protocore·α & Protocore·β] ระดับ SSR ที่อัปเกรดสูงสุดแล้ว 1 ชุดในแต่ละไมล์สโตน เพื่อเสริมความสามารถในการต่อสู้ของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
กลไกใหม่ [Martial God's Descent] จะยกระดับประสบการณ์นี้ไปอีกขั้น เปิดใช้งาน Vermilion Visage เพื่อหลอมรวมดวงวิญญาณของคุณเข้ากับ Rafayel และปลุกพลัง Martial Soul ปลดล็อกสไตล์การต่อสู้และสกิลอันทรงพลังรูปแบบใหม่ทั้งหมด โดยมือของเขาจะกลายเป็นมือของคุณ และร่างกายของเขาจะกลายเป็นส่วนขยายแห่งเจตจำนงของคุณ
ชุดคอสตูมการต่อสู้ใหม่ [Rafayel: Blazing Renown] จะถูกปลดล็อกไปพร้อมกับคู่หูตัวนี้ด้วย และเมื่อทั้งสอง Memory เลื่อนขั้นถึง Rank 2 ผู้เล่นจะสามารถรับชุดคอสตูมการต่อสู้สีพิเศษ [Rafayel: Molten Gleam] ได้ ชุดนี้มาพร้อมทรงผม ลักษณะใบหน้า และเครื่องประดับหลังใหม่ [Rafayel: Vermilion Wildfire] ที่ทำให้ลุคใหม่ระดับตำนานของเขาสมบูรณ์แบบ
ชุดคอสตูมคู่หู "My Companion" แบบจำกัดเวลา
เริ่มตั้งแต่เวลา 05:00 น. วันที่ 17 สิงหาคม ชุดคอสตูมการต่อสู้ My Companion ใหม่สำหรับ [Vermilion Martial God] จะพร้อมวางจำหน่ายในร้านค้า
ในช่วงเวลาจำกัด ผู้เล่นสามารถซื้อชุดคอสตูมใหม่ 2 ชุดได้ในราคาเพียง 680 คริสตัล ก่อนเวลา 04:59 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2026 โดยชุดคอสตูม ทรงผม และเครื่องประดับสามารถใช้แยกกันได้เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการปรับแต่ง
ของรางวัลอีเวนต์ฟรีที่ [Skyvault Afar]
เหล่า Hunter สามารถเข้าร่วม [Skyvault Afar] เพื่อรับรางวัลหลากหลายแบบฟรี ได้แก่ Solar-Slot Memory Pair ระดับ 4 ดาว [Rafayel: Skyflame Reach] และ [Rafayel: Skyflame Expanse], Deepspace Wish: Limited จำนวน 10 ใบ, ไดมอนด์ 500 เม็ด, Memory ระดับ 3 ดาว [Rafayel: Autumn Caress], ท่าถ่ายภาพ 3 ท่า, ตำแหน่งชื่อพิเศษเฉพาะอีเวนต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Love and Deepspace เป็นเกมจำลองเชิงโต้ตอบแบบ 3D ที่ดื่มด่ำ ตั้งอยู่ในจักรวาลไซไฟที่มีภาพสวยงามล้ำลึก พัฒนาโดย Infold Games เกมนี้ผสานเรื่องราวสไตล์ภาพยนตร์ การจำลองความสัมพันธ์เชิงลึก และการต่อสู้แอ็กชัน RPG แห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Deepspace Hunter ที่ต้องก้าวผ่านทั้งความสัมพันธ์ทางอารมณ์และความขัดแย้งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี 3D ระดับแนวหน้าของวงการ ผู้เล่นจะได้สร้างความผูกพันที่สมจริงกับคู่หูทั้งห้าคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ Xavier, Zayne, Rafayel, Sylus และ Caleb พร้อมสัมผัสประสบการณ์การโต้ตอบที่ทำให้หัวใจเต้นแรงในทุกการสัมผัส
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