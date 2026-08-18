Riot Games คอลแลบ Audrey Nuna ส่งเพลงสุดเดือด superHuman ประเดิมศึก VCT Pacific Stage 2

Riot Games เปิดตัว ‘superHuman’ เพลงประจำอีเวนต์ VCT Pacific Stage 2 ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือครั้งที่สองระหว่าง Audrey Nuna กับ VALORANT พร้อมปล่อยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและรับชมมิวสิกวิดีโอได้บนช่อง YouTube VCT Pacific
Audrey Nuna ศิลปินและนักแต่งเพลงชาวเกาหลี-อเมริกัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GRAMMY จากเพลง Golden ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง KPop Demon Hunters ซึ่ง ‘superHuman’ คือผลงานเดี่ยวชิ้นแรกของ Audrey Nuna ตั้งแต่ TRENCH ในปี 2024 โดยมาในสไตล์เพลงแร็ปแนวโปรเกรสซีฟที่สร้างสรรค์ร่วมกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Cirkut (Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd) ซึ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจอันกล้าหาญ สไตล์สุดล้ำยุค และทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด
Audrey Nuna นำเสนอความเฉียบคมในการเลือกใช้คำอันเป็นเอกลักษณ์และพลังในการถ่ายทอดอันเหนือชั้น พร้อมเผยให้เห็นด้านที่เปราะบางอย่างน่าทึ่ง ด้วยการผสมผสานท่อนเวิร์สสุดคมคายเข้ากับท่อนบริดจ์ที่ไพเราะชวนฝัน เพลงนี้ขับเคลื่อนด้วยการประกาศอย่างกล้าหาญว่า “เฮ้ โลกใบนี้ มีอะไรก็จัดมาให้หมด” โดยเปลี่ยนผ่านจากการนำเสนอสไตล์อันโดดเด่นไปสู่ภาพจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งธรรมชาติอย่างราบรื่น ‘superHuman’ ได้ถ่ายทอดความสามารถทางศิลปะของ Audrey อย่างเต็มเปี่ยม ทั้งในแง่ของพลัง ความหลากหลาย และการแสดงออกถึงตัวตนอย่างไม่เกรงกลัว
ผลงานนี้เป็นความร่วมมือกับ VCT Pacific และถือเป็นความร่วมงานครั้งที่สองระหว่าง Audrey Nuna กับ VALORANT โดยเป็นเพลงประกอบอย่างเป็นทางการสำหรับ VCT Pacific Stage 2 ต่อจากเพลง ‘TOXIC’ ที่โปรดิวซ์ร่วมกับ King Mala
“superHuman เปรียบเสมือนประตูสู่โลกอีกใบ ฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่หลาย ๆ สิ่งในชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรู้สึกว่าคนทั้งโลกจับตามองฉันมากกว่าที่เคยเป็นมา” Audrey Nuna กล่าว “ฉันอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการได้พิสูจน์ตัวเอง การได้รับการยอมรับ และช่วงเวลาที่ทุกอย่างพลิกผันไปในที่สุด ในขณะเดียวกัน ฉันก็อยากจะย้ำเตือนตัวเองและคนอื่น ๆ อย่างเงียบ ๆ ว่าอย่าลืมความเป็นมนุษย์ เปิดใจให้กว้าง ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามทุกการเปลี่ยนแปลงเหมือนสายน้ำ เพราะการโอบรับความเป็นมนุษย์จะเป็นพลังพิเศษเสมอหากเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นเช่นนั้น”
“ดนตรีคือหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมที่นิยามความเป็น VCT Pacific และเราตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับศิลปินระดับโลกอย่าง Audrey Nuna เพื่อสร้างสรรค์เพลงประจำอีเวนต์ในปีนี้” Jake Sin หัวหน้าฝ่าย VALORANT Esports ของเอเชียแปซิฟิกกล่าว “พลังงานและวิสัยทัศน์อันโดดเด่นของ Audrey ช่วยถ่ายทอดจิตวิญญาณของลีกเรา โดยเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์อันน่าทึ่ง ความสามารถที่หลากหลาย และการแข่งขันอันดุเดือด เรารู้ดีว่า superHuman จะช่วยปลุกความฮึกเหิมให้กับแฟน ๆ และเป็นเพลงประกอบที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ทีมของเราห้ำหั่นกันเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุด”
VCT Pacific Stage 2 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมถึง 6 กันยายน ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยสุดสัปดาห์ Finals จะจัดขึ้นที่ปูซานเป็นครั้งแรก ดูบัตรเข้าร่วมและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ได้บน VALORANTesports.com
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