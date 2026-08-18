RAZER เปิดตัวเมาส์ Naga V3 Pro คุมเกมเหนือชั้น 23 ปุ่ม!

Razer Naga V3 Pro เมาส์ MMO ในตำนานกลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ ให้คุณปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยแผงข้างแม่เหล็กถอดเปลี่ยนได้ 3 แบบ จัดเต็มการตั้งค่าสูงสุดถึง 23 ปุ่ม พร้อมล้อเลื่อนเทคโนโลยีใหม่ Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 บนดีไซน์ทรงคลาสสิกของ Naga ที่เกมเมอร์ทั่วโลกไว้วางใจ
Razer™ แบรนด์เกมมิ่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว Razer Naga V3 Pro วิวัฒนาการล่าสุดของเมาส์ MMO ระดับไอคอนิก ออกแบบมาเพื่อยกระดับการควบคุมและความคล่องตัวในทุกแนวเกม ผสานประสิทธิภาพที่เหนือชั้นเข้ากับการปรับแต่งที่อิสระยิ่งกว่าเดิม
ต่อยอดตำนาน 17 ปีแห่งความเก๋า
ตั้งแต่ปี 2009 ตระกูล Razer Naga ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เมาส์ MMO ด้วยแผง 12 ปุ่มด้านข้าง ที่ช่วยให้เกมเมอร์กดสกิล ร่ายมาโคร และออกคำสั่งได้ทันที
ล่าสุด Razer Naga V3 Pro พร้อมสืบทอดตำนานไปอีกขั้นด้วยการอัปเกรดประสิทธิภาพรอบด้าน ให้รองรับการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น ความแม่นยำที่สูงขึ้น สัญญาณไร้สายที่รวดเร็ว และการตอบสนองที่ละเอียดแม่นยำยิ่งกว่าเดิม โดยยังคงดีไซน์และสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนๆ คุ้นเคยไว้ครบถ้วน
"Razer Naga เป็นผู้นำในตลาดเมาส์หลายปุ่มมาตลอด 17 ปี และ Naga V3 Pro คือคำตอบสำหรับเกมเมอร์ที่มองหาเมาส์ตัวเดียวจบ ปรับเปลี่ยนได้ตามทุกแนวเกม" Barrie Oo ผู้อำนวยการฝ่าย PC Gaming ของ Razer กล่าว "เรานำปุ่มที่ผู้เล่นคิดถึงกลับมา ผสานเข้ากับเทคโนโลยีล่าสุดของ Razer เพื่อมอบคุณภาพการควบคุมขั้นสุด ทั้งการสลับเปลี่ยนแผงปุ่ม และโหมด Scroll Wheel แบบ 48-Step ที่ช่วยให้หมุนเลือกรอบสกิลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น"
ปรับตัวเข้ากับทุกแนวเกมได้อย่างลงตัว
Razer Naga V3 Pro ออกแบบมาภายใต้แนวคิด "เมาส์ตัวเดียวจบสำหรับทุกเกม" เด่นด้วยแผงข้างระบบแม่เหล็กที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยให้คุณสลับสไตล์การเล่นได้อย่างอิสระ:
แผง 12 ปุ่ม : สำหรับเกมแนว MMO ที่ต้องใช้สกิลเยอะ
แผง 6 ปุ่ม : สำหรับเกมแนว MOBA และ Battle Royale
แผง 2 ปุ่ม : สำหรับเกมแนว FPS และการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ยกระดับการควบคุมที่มากขึ้น Naga V3 Pro เพิ่มปุ่มขอบที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสองปุ่มข้างปุ่มคลิกซ้ายสำหรับการปรับ DPI แบบทันที รวมถึงปุ่มนิ้วก้อยที่ล็อคได้ซึ่งกลับมาโดยความต้องการของผู้ใช้งานที่ถูกลบออกใน Naga V2 Pro ก่อนหน้านี้ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคลิกโดยไม่ตั้งใจ เพื่อแก้ปัญหาการเผลอไปกดโดยไม่ตั้งใจ สามารถเลือกเปิดใช้งานเมื่อต้องการ หรือล็อกไว้เมื่อไม่ได้ใช้ได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ ปุ่มกดด้านข้างยังอัปเกรดมาใช้เทคโนโลยี Double-shot เพื่อความทนทานสูงสุด รองรับการใช้งานหนักในระยะยาว พร้อม หน่วยความจำในตัว (On-board Memory) ที่เซฟโปรไฟล์การตั้งค่า, มาโคร และ DPI ได้สูงสุดถึง 5 โปรไฟล์ ช่วยให้คุณพกพาการตั้งค่าโปรดไปใช้ได้ทุกเครื่อง และสลับโปรไฟล์เล่นได้เรียบลื่นไม่มีสะดุด
แม่นยำทุกการเลื่อน ตอบโจทย์ทุกการสั่งการ
ระบบล้อเลื่อน Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 มอบอิสระในการควบคุมที่เหนือชั้น โดยสามารถปรับโหมดการทำงานผ่านโปรแกรม Razer Synapse ให้เข้ากับการใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ:
Standard Tactile: โหมดการเลื่อนแบบมีจังหวะ 24 ขั้นสุดคลาสสิก ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและแม่นยำ
Precision Tactile: โหมดการเลื่อนแบบละเอียดพิเศษ 48 ขั้น เพื่อการสลับอาวุธ เลือกสกิล หรือส่องคลังไอเทม (Inventory) ได้อย่างละเอียดแม่นยำ ไม่มีความผิดพลาด
Free-Spin: โหมดหมุนฟรี ไร้แรงต้าน ให้คุณหมุนเลื่อนหน้าจอหรืออ่านเอกสารยาวๆ ได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหล
Smart-Reel: โหมดอัจฉริยะที่จะสลับระหว่าง Tactile และ Free-Spin ให้อัตโนมัติตามความเร็วในการหมุนล้อเลื่อนของคุณ
ปลดปล่อยพลังทุกการแข่งขัน
Razer Naga V3 Pro มอบสัญญาณไร้สายที่รวดเร็วและเสถียร รองรับการใช้งานยาวนานสูงสุด 155 ชั่วโมง ในโหมด HyperSpeed Wireless และไกลถึง 280 ชั่วโมง ในโหมด Bluetooth หรือจะเสียบสาย USB Type-C เล่นไปชาร์จไปก็ไม่มีสะดุด
นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สายที่หลากหลาย ทั้งแผ่นรองเมาส์ Razer HyperFlux V2 และแท่นชาร์จ Razer Mouse Dock Pro (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) ให้คุณเลือกระบบชาร์จที่เข้ากับโต๊ะคอมได้ตามใจชอบ
แม่นยำ เด็ดขาด ทุกการคลิก
ยกระดับความแม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ Razer™ Focus Pro 50K Gen-3 ความละเอียดสูงสุด 50,000 DPI, ความเร็ว 930 IPS, อัตราเร่ง 90G พร้อมเทคโนโลยี Frame Sync ที่ซิงก์การทำงานของเซ็นเซอร์ให้ตรงกับอัตราเฟรมบนหน้าจออย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยลดอาการหน่วง (Input Lag) ให้ทุกการขยับมือตอบสนองทันที
ผสานสวิตช์ Razer™ Optical Gen-4 รองรับการใช้งานทรงพลังสูงสุด 100 ล้านคลิก ปรับน้ำหนักแรงกดให้เบาลง 12% ให้สัมผัสการคลิกที่แน่น คม และตอบสนองไว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกดสกิลรัวๆ ในเกม
สรุปจุดเด่น : เมาส์เดียว ครบทุกแนวเกม
• อิสระแห่งการปรับแต่ง: ปุ่มเสริมตรงขอบคลิกซ้าย 2 ปุ่ม, การกลับมาของปุ่มล็อกนิ้วก้อย, การตั้งค่ามาโครสกิลล้ำๆ พร้อมบันทึกได้สูงสุด 5 โปรไฟล์ในตัวเมาส์
• ดีไซน์โมดูลาร์ไร้ขีดจำกัด: แผงข้างแม่เหล็ก 3 รูปแบบ ถอดเปลี่ยนได้ในไม่กี่วินาที (12 ปุ่มสำหรับ MMO,6 ปุ่มสำหรับ MOBA กับ Battle Royale, 2 ปุ่มสำหรับ FPS และใช้งานทั่วไป)
• วิศวกรรมระดับท็อป: เซ็นเซอร์ Focus Pro 50K Gen-3, สวิตช์ Optical Gen-4 (100 ล้านคลิก), แบตเตอรี่อึดทนทาน และรองรับระบบชาร์จไร้สายล้ำสมัย
ด้วยการอัปเกรดรอบด้านนี้ Razer Naga V3 Pro จึงไม่ใช่แค่เมาส์ MMO ระดับตำนาน แต่คือมาตรฐานใหม่ของเมาส์เกมมิ่งที่พร้อมปรับตัวเพื่อชัยชนะในทุกแนวเกม
Razer Naga V3 Pro ราคา 179.99 เหรียญฯ (6,390 บาท) พร้อมวางจำหน่ายแล้วผ่าน Razer.com กับร้าน RazerStores และผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของ บริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://razer.com/naga-v3-pro
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