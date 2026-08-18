ก็ว่าคุ้นๆ! "ดอนนี่ เยน" อยู่เบื้องหลังวิชากังฟูในเกม Phantom Blade Zero

สมจริงกว่านี้คงไม่มีอีกแล้ว สำหรับผลงานแอ็คชั่นท่องยุทธภพน้องใหม่จากแดนมังกร ซึ่งถึงขั้นเชิญซุปตาร์เบอร์ใหญ่ของฮ่องกงมาเป็นที่ปรึกษา ร่วมถ่ายทอดเคล็ดวิชาการต่อสู้ใส่ลงไปภายในเกม
ในช่วงถ่ายทอดสด State of Play ล่าสุดทาง S-GAME ได้ออกมาเผยภาพและข้อมูลใหม่สำหรับเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีแนวกำลังภายใน Phantom Blade Zero ซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดใหม่มากมายเกี่ยวกับตัวเกม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธ ตัวเลือกระดับความยาก เควสเสริม ไปจนถึงบทบาทของดาราฮอลลีวูดคนดังในการนำศิลปะการต่อสู้กังฟูที่สมจริงมาสู่เกม
โลกยุทธภพอันมืดมนของเกมนั้นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและแผนการร้าย ที่ซึ่ง "โซล" (Soul) ตัวละครเอกของเราจะได้พบปะกับพลเมืองผู้เดือดร้อนตลอดการเดินทาง การปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและการทำภารกิจเสริมบางอย่างอาจเปิดเส้นทางไปสู่เรื่องราวใหม่ๆ และทำให้คุณเข้าใจโลกแห่งศิลปะการต่อสู้สุดอันตรายนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มันมีความลับมากมายซ่อนอยู่ทั่วดินแดนรอให้คุณค้นพบความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด
ขณะสำรวจคุณจะปลดล็อคอาวุธหลักมากกว่า 30 ชิ้น และอาวุธรองอีก 25 ชิ้นที่เรียกว่า Phantom Edges คุณสามารถเลือกอัปเกรดอาวุธและจับคู่เครื่องประดับต่างๆเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่ถนัด ไม่ว่าจะโจมตีศัตรูจากระยะไกลหรือเรียกสัตว์อัญเชิญมาช่วยในการต่อสู้ คุณล้วนมีทางเลือกอิสระมากมายในการต่อสู้ ซึ่งการเอาชนะศัตรูบางตัวอาจขยายคลังอาวุธส่งผลให้คุณมีวิธีรับมือกับศัตรูที่หลากหลายมากขึ้น
ตัวเลือกความยากที่มีอยู่มากมายจะช่วยให้ผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงผู้เล่นมากประสบการณ์สามารถปรับแต่งประสบการณ์ได้ตามที่ตนเองต้องการ หากคุณอยากเพียงแค่สนุกรื่นเริงไปกับเนื้อเรื่อง โหมด Wayfarer นั้นคือคำตอบที่เหมาะสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มความท้าทายก็สามารถลองเล่นโหมด Hellwalker เพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีสติปัญญาขั้นสูงและปรับตัวได้เก่งขึ้น หรือใครชื่นชอบความโหดแบบขั้นสุดมันก็ยังมีโหมด Sixty-Six Days ซึ่งไม่ใช่ที่สำหรับผู้อ่อนแอ
เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของกังฟูแท้ๆ "ดอนนี่ เยน" จะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเกม โดยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการสร้างตัวละคร โมหยวน ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีจับใบหน้าและการเคลื่อนไหว ด้วยรูปลักษณ์ ทักษะการแสดง และคำแนะนำด้านความคิดสร้างสรรค์ ดอนนี่ได้ช่วยนำแก่นแท้ของภาพยนตร์กังฟูมาสู่มือของพวกเราทุกคน ซึ่งเราคงได้เห็นตัวอย่างลีลาการรัวหมัดของเขากันไปแล้วในคลิปวิดีโอ
เกม "Phantom Blade Zero" มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store) ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ โดยที่หน้าร้านค้าได้เขียนระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตัวเกมจะรองรับ ภาษาไทย ทั้งในส่วนหน้าต่างเมนูอินเตอร์เฟซและคำบรรยาย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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