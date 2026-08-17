"Mega Man X: Regenesis" โลกแฟนเมดหลัง X แพ้พ่าย โหลดฟรีแล้ววันนี้

โปรเจกต์เกมเจ้าหนูสีน้ำเงินที่ถูกสร้างโดยฝีมือคนๆเดียว ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกับทางแคปคอม เปิดให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดไปลองเล่นแล้วทั้งบนพีซีและมือถือแอนดรอยด์
ก่อนอื่นต้องบอกว่า Mega Man X: Regenesis นั้นไม่ใช่เกมลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากบริษัท Capcom แต่เป็นเกมที่แฟนคลับสร้างขึ้นเองเพื่อย้อนรำลึกถึงแฟรนไชส์อันเป็นที่รักในอดีตของพวกเขา อีกทั้งยังเผยแพร่แจกจ่ายโดยไม่หวังผลกำไร โดยแฟนๆฮีโร่สีน้ำเงินทั้งหลายสามารถคลิกดาวน์โหลดตัวเกมไปเล่นได้ฟรีแล้วบนทั้งเครื่อง PC, Steam Deck และอุปกรณ์มือถือระบบ Android (ส่วนเวอร์ชัน Mac จะตามมาเร็วๆนี้) ผ่านหน้าเว็บไซต์ mmxregenesis
Mega Man X: Regenesis นำเสนอการผจญภัยครั้งใหม่ในอีกหนึ่งไทม์ไลน์ลักษณะจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หรือ What If โดยสมมติว่าถ้าหาก ซิกม่า เกิดเป็นฝ่ายชนะศึกขึ้นมาในตอนจบ และพระเอก X ของเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนทำให้มนุษยชาติเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ท่ามกลางช่วงวิกฤตสิ้นหวัง "ดร.เคน" (Dr. Cain) จึงปิ๊งไอเดียคิดแผนการสุดท้ายด้วย Project Regenesis ที่มอบโอกาสให้ X หวนกลับไปเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะดับสูญสิ้นไป
ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าบอส Maverick ทั้ง 8 แต่ละตัวจะมาพร้อมกับอาวุธพิเศษเฉพาะ เมื่อโค่นเอาชนะพวกมันลงได้เราจะปลดล็อคพลังความสามารถของบอสเหล่านี้ออกมาใช้ได้ อีกทั้ง X ยังสามารถค้นพบชุดเกราะอัปเกรดอันทรงพลัง รวมไปถึงของสะสมที่ซ่อนอยู่ ความลับ และความสำเร็จต่างๆที่จะมอบเหตุผลให้ผู้เล่นอยากสำรวจด่าน มิใช่แค่เดินมุ่งหน้าไปหาห้องบอสอย่างเดียวเท่านั้น
ตัวเกมเลือกใช้ภาพสไตล์พิกเซลอาร์ตที่วาดขึ้นด้วยมือโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่อง SNES เพื่อหวังถ่ายทอดรูปลักษณ์และความรู้สึกของยุคสมัยที่ทำให้ Mega Man X เป็นที่จดจำ นอกจากนี้ภายในยังประกอบไปด้วยซาวด์แทร็คออริจินอลกว่า 25 เพลง รวมถึงรองรับการใช้งานคอนโทรลเลอร์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางผู้สร้าง "จัสติน รอสส์" (Justin Ross) ได้ตั้งใจทุ่มเทกับมันมากเลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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