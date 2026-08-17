Review: Marvel Tōkon Fighting Souls รวมพลังนักสู้ กู้จักรวาล

แนวเกม ต่อสู้
แพลตฟอร์ม PS5, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
ศึกไฟท์ติ้งสุดสมศักดิ์ศรีแห่งจักรวาลฮีโร่ค่ายแดง ที่ไม่ต้องเฝ้ารอคอยการครอสโอเวอร์หรือง้อตัวละครจากค่ายอื่นมาร่วมแจม
Marvel Tōkon Fighting Souls ผลงานเกมแนวต่อสู้ตัวใหม่ล่าสุดจาก Arc System Works สตูดิโอดังแดนปลาดิบที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องระบบต่อยตีที่สนุกไม่เป็นสองรองใคร อีกทั้งยังการันตีคุณภาพด้วยตราประทับแบรนด์ Marvel Games และได้ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Sony Interactive Entertainment ผู้ปลุกปั้นแฟรนไชส์ Spider-man จนโด่งดังมาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้ ฉะนั้นแฟนมาร์เวลทุกท่านทั้งหลายโปรดสบายใจหายห่วงได้เลย
หลายคนอาจคุ้นชินกับเกมต่อสู้ท้าดวล 1v1 หรือสู้แบบแทคทีมมากสุดก็ 3v3 ทว่าสำหรับเกมนี้จะขยายขีดจำกัดออกไปแตะถึง 4v4 เลยทีเดียว โดยด้านบนจะมีแถบสีเขียวที่เรียกว่า Assemble Gauge ใช้สำหรับเรียกสมาชิกเพื่อนร่วมทีมลงมาช่วยสนับสนุน ซึ่งท่า Assist แต่ละคนจะแตกต่างไปตามตำแหน่งรูปไอคอนที่แสดง สมมติเรากดเรียกเพื่อนที่อยู่ด้านขวาเขาก็จะลงมาปล่อยท่ายิงโจมตีใส่ศัตรู ถ้ากดเรียกเพื่อนที่รูปไอคอนอยู่ล่างสุดเขาก็ลงมาใช้ท่าขัดศัตรูกลางเวหา แต่หากเลือกเพื่อนที่อยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นการเรียกให้เขาลงมาช่วยโจมตีระยะใกล้ โดยในตอนเริ่มต้นการต่อสู้ สมาชิกของเราจะยังมาไม่ครบทีม 4 คน มีเพียงแค่ตัวละครหลักที่เราควบคุมกับเพื่อนสมาชิกอีกคนเท่านั้น การจะปลดล็อคเติมสมาชิกคนที่ 3 และ 4 เข้าสู่ทีมนั้นจำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขบางอย่างให้ได้เสียก่อน หลักๆเลยคือพยายามใช้ท่าคอมโบหนักอัดใส่ให้ฝ่ายตรงข้ามลอยกระเด็นทะลุกำแพงหรือที่ตัวเกมเรียกว่า Wall Break หากทำสำเร็จเราจะได้รับสมาชิกเพิ่มมาทีละคน ส่วนใครที่ยังไม่เก่งไม่ชำนาญพอจะทำแบบนั้นการพ่ายแพ้หนึ่ง Round เราก็จะได้รับสมาชิกเพื่อนร่วมทีมมาหนึ่งคนแบบอัตโนมัติ ฉะนั้นการเรียงจัดวางตำแหน่งในหน้าเลือกตัวละครจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อยากให้ใครออกท่า Assist แบบไหนหรือต้องการปลดใครมาใช้งานก่อน เราต้องคิดพิจารณาวางแผนให้รอบคอบ
สังเวียนที่มีตัวละครหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันลงมาต่อสู้จำนวนมากถึง 8 คน ผู้เล่นมือใหม่อาจกลัวว่าปุ่มกดมันต้องวุ่นวายจดจำยากแน่เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วมันสวนทางตรงกันข้ามกับที่คิด เพราะคำสั่งอินพุตล้วนถูกดีไซน์มาให้กดง่ายสบายนิ้ว ไม่มีหรอกพวกท่าควงหน้า ควงหลัง หรือคอมโบตัวละครที่ยาวเหยียดเรียงเป็นตับ เพียงท่องจำสี่ปุ่มพื้นฐานนั่นคือ โจมตีเบา □ โจมตีกลาง △ โจมตีหนัก O และปุ่มเรียกเพื่อน X คุณก็พร้อมออกไปท้ารบตบตีกับทุกคนบนโลกแล้ว เนื่องจากทางทีมผู้พัฒนา Arc System Works ได้สอดแทรกระบบช่วยเหลือ Auto Combo มาให้แล้วในผลงานล่าสุดของพวกเขา แค่คุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (ยกเว้น X) แบบย้ำๆรัวๆ เดี๋ยวระบบก็จะจัดแจงออกท่วงท่าคอมโบแล้วปิดท้ายด้วยท่าอัลติฯสุดอลังการให้คุณเอง เรียกว่าถ้าคุณเคยผ่านมือเกมรุ่นพี่ Dragon Ball FighterZ มาแล้ว เกมนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากหนักหนาอะไร
งานภาพในเกมจะเป็นสไตล์แอนิเมชั่นการ์ตูน 2.5D ที่ผสานกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นลงไป ทั้งเรื่องดีไซน์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปจนถึงเสียงพากย์ของตัวละคร หลับตาฟังนึกว่ากำลังเล่นเกมอนิเมะ ทั้งที่ต้นฉบับเป็นของฝรั่ง และอีกสิ่งที่ต้องเอ่ยปากชื่นชมก็คือคุณภาพการแปล ภาษาไทย เพราะอย่างที่รู้ก่อนสู้ตัวละครหัวหน้าทีมแต่ละฝั่งจะมีแอ็คชั่นปฏิสัมพันธ์พูดขิงทับถมใส่กันตามธรรมเนียม ซึ่งนอกจากทีมงานจะแปลรูปประโยคข้อความให้คนไทยเข้าใจความหมายแล้ว พวกเขายังอุตส่าห์แปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าประโยคธรรมดาสั้นๆเหล่านั้นสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและตรงจริตโดนใจแฟนเกมชาวสยามมากที่สุด ขอคารวะยกนิ้วให้เลย
ในจักรวาลมัลติเวิร์สของ Marvel ที่มีตัวละครหลักหมื่น ตอนแรกเราเองก็นึกว่าเกมต่อสู้รวมซุปตาร์ฮีโร่และเหล่าวายร้ายนี้จะขนตัวละครมาให้เลือกเยอะเป็นกองทัพ ที่ไหนได้มันกลับบรรจุใส่นักสู้เริ่มต้นมาเพียงแค่ 20 ตัวละคร เรียกว่าสตาร์ทให้มาน้อยกว่าเกมดราก้อนบอลสมัยเมื่อแปดปีก่อนเสียอีก น้อยจนถึงขนาดหยิบนำตัวละครทั้งหมดมาสร้างทีมที่มีส่วนผสมแตกต่างกันได้แค่ 5 ทีมเท่านั้น หรือนี่อาจเป็นความตั้งใจปนเชื่อมั่นของทีมงาน Arc System Works ที่คาดเดาล่วงหน้าว่าเกมของพวกเขาจะประสบความสำเร็จโด่งดังเป็นพลุแตกเทียบชั้นเกมไฟท์ติ้งอมตะระดับตำนานทั้งหลาย เลยคิดการณ์ไกลวางแผนทยอยแบ่งขายตัวละคร DLC เป็นเสือนอนกินไปยาวๆ
คอนเทนต์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเกมคงต้องยกให้ Episode โหมดเนื้อเรื่องแคมเปญเล่นคนเดียว ซึ่งว่าด้วยเหตุการณ์ที่โลกมนุษย์เรากำลังเผชิญภัยคุกคามครั้งใหม่เมื่อ The Champion of the Universe สิ่งมีชีวิตทรงพลังระดับคอสมิคได้เดินทางมาเยือนดาวเคราะห์สีน้ำเงินเพื่อหวังท้าดวลกำปั้นกับยอดนักสู้ผู้แข็งแกร่งโดยมีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน นั่นเองจึงทำให้เหล่าฮีโร่และวายร้ายต้องพักรบสงบศึกกันชั่วคราวเข้าร่วมเวทีประลองแข่งขันเพื่อเฟ้นหาทีมนักสู้ที่ดีที่สุดไปโค่นกำราบปราบ เดอะแชมเปี้ยน ลงให้จงได้ และจากรายชื่อตัวละครที่มีก็แบ่งได้ 5 ทีมพอดี ถึงแม้เส้นทางของแต่ละทีมจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบ้าง ทว่าสุดท้ายโครงสร้างพล็อตเรื่องก็จะดำเนินไปแบบคล้ายๆกันคือหาเพื่อนรวบรวมสมาชิกไปต่อสู้และปิดฉากสิ้นสุดลงตรงที่เดียวกันเสมอ
ส่วนโหมดสำคัญอันดับสองรองลงมา แน่นอนว่าต้องเป็นโหมดออนไลน์ต่อสู้แข่งขันกันระหว่างผู้เล่น โดยตัวเกมได้จัดทำสร้างแอเรียพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่า Open Lobby เพื่อใช้มันเป็นฮับศูนย์กลางในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบของผู้เล่นในล็อบบี้ ภายในนั้นจะมีพื้นที่พอประมาณให้คุณสามารถบังคับตัวละครอวตาร์ลงไปวิ่งเล่นได้ มีรูปอิโมจิให้ส่งหาสื่อสารกัน มีสนามบาสพร้อมแป้นให้คุณฝึกชู้ตลูกลงห่วงแก้เหงาฆ่าเวลา และที่ขาดไปเสียไม่ได้คือตู้เกมอาร์เขตที่ต้องมีประจำจุดต่างๆเอาไว้ให้คนที่คันไม้คันมือไปท้าประลองต่อสู้กัน ซึ่งก่อนเข้าจะมีแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของผู้เล่นว่าเรามีประสบการณ์เคยผ่านเกมต่อสู้มามากน้อยเพียงใดหรือเป็นมือใหม่เพิ่งหัดจับเกมไฟท์ติ้งเป็นครั้งแรก แต่มันก็แค่ถามหยั่งเชิงไปงั้นแหละ เพราะไม่ว่าจะเลือกคำตอบแบบไหนสุดท้ายคุณก็เข้าไปเป็นไก่ให้พวกเซียนเก่งๆตบอยู่ดี (แล้วจะถามทำไมไม่ทราบ?)
ถัดจากโหมดเนื้อเรื่องกับโหมดออนไลน์แล้ว ภายในเกมก็ยังมีโหมดปาร์ตี้เอาไว้เล่นขำๆอย่าง Arcadia Rumble โหมดสไตล์แบทเทิลรอยัลที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นบังคับตัวละครอวตาร์เดินเก็บพาวเวอร์อัพและพยายามกำจัดผู้แข่งขันคนอื่นๆในสนามให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงยังมีโหมด Arcade & All-Star Arena ที่ให้เราเลือกเส้นทางการต่อสู้ของตัวเองแบบเกมแนวโร้กไลค์ อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่มันเป็นเพียงแค่โหมดเสริมสอดแทรกฆ่าเวลาที่ไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไร ความคิดสร้างสรรค์ เสน่ห์น่าดึงดูด และความสนุกแทบเป็นศูนย์ หากถามว่าแล้วต้องทำแบบใดถึงจะถูกใจ? เราขอตอบให้ง่ายๆเลยว่าควรทำโหมดตะลุมบอนแบบเกม Super Smash Bros. หรือไม่ก็โหมดตะลุยด่านพร้อมกันสี่คนแบบ Teenage Mutant Ninja Turtles ดูน่าจะเข้าตีมมาร์เวลและสร้างสีสันความบันเทิงชวนติดพันได้มากกว่านี้แน่นอน
"แม้ว่า Marvel Tōkon Fighting Souls จะพยายามอย่างหนักเพื่อลบภาพจำความเป็นเกมเฉพาะกลุ่มของเกมแนวต่อสู้ แต่ท้ายที่สุดแล้วกำแพงที่ถูกลดระดับความสูงลง มันก็ยังคงเป็นกำแพงที่ต้องใช้ทักษะในการปีนข้ามผ่านอยู่ดี กล้าพูดเลยว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ยอมควักเงินซื้อเกมนี้มาเล่น ย่อมเป็นเหล่ายอดฝีมือที่ประสบการณ์แต่ละคนล้วนไม่ธรรมดา และด้วยคอนเทนต์ผ่อนคลายทางเลือกที่ให้มาน้อยนิดแถมไม่ค่อยสนุก นั่นจึงทำให้ผู้เขียนที่เป็นติ่งมาร์เวลแต่ไม่ได้เป็นแฟนเกมต่อสู้จริงจัง พอเล่นโหมดเนื้อเรื่องที่ก็ไม่ได้ยาวอะไรนักจบหมดแล้ว แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงจิตใจที่จะฝืนทนอยู่สู้ต่อไปให้อับอายขายขี้หน้าประชาชี"
|เกมเพลย์
|9
|กราฟิก
|9
|เสียง
|9
|ปริมาณเนื้อหา
|6
|ความเป็นมิตรกับมือใหม่
|7
|ภาพรวม
|8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
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