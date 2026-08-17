"Sonic Frontiers" ทำยอดขายทะลุ 5 ล้านชุดทั่วโลก!

SEGA ประกาศยอดขายสะสมทั่วโลกของ "Sonic Frontiers" เกมแอ็กชันผจญภัยความเร็วสูง ซึ่งวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีเมื่อปี 2022 มียอดขายทะลุ 5 ล้านชุดทั่วโลก พร้อมฉลองความสำเร็จด้วยการลดราคาเกมในแฟรนไชส์ Sonic บนแพลตฟอร์มต่างๆ สูงสุดถึง 75%
ใน "Sonic Frontiers" ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับแอ็คชั่นความเร็วสูงแบบอิสระในการผจญภัยบนหมู่เกาะอันกว้างใหญ่ไพศาล เรื่องราวหลักเกิดขึ้นในหมู่เกาะสตาร์ฟอลล์ พื้นที่ลึกลับที่อารยธรรมโบราณหลับใหลอยู่ การผจญภัยครั้งใหม่ของโซนิคเริ่มต้นขึ้นในดินแดนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังลึกลับและศัตรูที่น่าขนลุก
ตัวเกมเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ สำหรับแฟรนไชส์ และได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้เล่นทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัว โดยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล "Japan Game Awards 2023 Excellence Award" และ "PlayStation® Partner Awards 2023 Japan Asia" นับตั้งแต่เปิดตัว SEGA ได้ขยายเนื้อหาของเกมอย่างต่อเนื่องและรักษาการมีส่วนร่วมของผู้เล่นผ่านการอัปเดตฟรีครั้งใหญ่และเนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มเติม (DLC) นอกจากนี้ โครงการริเริ่มต่างๆ เช่น การลดราคาดิจิทัลเป็นประจำ การปรับราคา และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ๆ ได้ขยายฐานผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้
ขณะนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดราคาเกมแบบดิจิทัลบน PlayStation™Store, Nintendo eShop และ Steam โดยนำเสนอเกม Sonic Frontiers และเกม Sonic ยอดนิยมอื่นๆ ในราคาพิเศษ เวอร์ชั่นดิจิทัลของ Sonic Frontiers - Definitive Edition สำหรับ Nintendo Switch™ 2 ก็วางจำหน่ายแล้วเช่นกัน
รองเท้า Sonic Adventure 2 วางจำหน่ายแบบจำกัดเวลา!
เพื่อเป็นการฉลองยอดขายทั่วโลกครบ 5 ล้านชุด รองเท้า Sonic Adventure 2 จะวางจำหน่ายเฉพาะบางภูมิภาคแบบจำกัดเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2026 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2027
ประหยัดสุดๆ กับเกม Sonic ในโปรโมชั่นลดราคาประจำเดือนสิงหาคม!
โปรโมชั่นลดราคาเกมจาก SEGA ประจำเดือนสิงหาคม 2026 กำลังจัดขึ้นในระยะเวลาจำกัดที่ PlayStation™Store, Nintendo eShop และ Steam โดยมีเกมที่ร่วมรายการจำหน่ายในราคาพิเศษ
ในช่วงโปรโมชั่นนี้ Sonic Frontiers ลดสูงสุดถึง 65% ในขณะที่ SONIC X SHADOW GENERATIONS เกมแอ็กชันความเร็วสูงที่รวมตัวละคร Shadow และ Sonic ไว้ด้วยกันลด 70% นอกจากนี้ เกม Sonic ยอดนิยมอีกมากมายก็ลดราคาพิเศษ รวมถึง Sonic Racing: CrossWorlds เกมแข่งรถความเร็วสูงภาคล่าสุดที่มาพร้อมตัวละครยอดนิยมจากหลายเกม ก็ลดราคาถึง 60%
*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาโปรโมชั่นล่าสุดมีผลบังคับใช้ในร้านค้าออนไลน์แต่ละแห่งก่อนทำการซื้อ
Sonic Frontiers - Definitive Edition เวอร์ชันดิจิทัลวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch™ 2 ส่วนเวอร์ชันแผ่นวางจำหน่าย 17 กันยายนนี้
Sonic Frontiers - Definitive Edition ได้รวมเนื้อหาอัปเดตฟรีหลักทั้งสามครั้งที่เคยปล่อยออกมาแล้ว ให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับทุกเนื้อหาของเกม ไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ ชุดใหม่ และเนื้อเรื่องเพิ่มเติม พร้อมตัวละครที่เล่นได้ เช่น Amy, Knuckles และ Tails รวมถึงไอเท็มในเกมและโบนัส Digital Deluxe มากมาย เช่น หนังสือภาพดิจิทัลและมินิซาวด์แทร็ก
"Sonic Frontiers" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, XBOX Series X|S, XBOX One, และ Steam ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicFrontiers/en/
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