Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.5 "วางชิปลิขิตพันดารา" อัปเดต 26 ส.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.5 "วางชิปลิขิตพันดารา" มุ่งหน้าสู่นครพันดาราเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือให้กับ Planarcadia พร้อมเพลิดเพลินไปกับ Robin และ Aventurine ในวันหยุดฤดูร้อนแสนพิเศษ เตรียมอัปเดตในวันที่ 26 สิงหาคมนี้
หลังจากที่ทีมขบวนรถไฟเอาชนะลอร์ดผู้ล้างผลาญ Asat Pramad ได้สำเร็จ "ความโลภ" ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำให้ Planarcadia ต้องตกอยู่ในวิกฤตแห่งความเป็นความตายอีกครั้ง เพื่อตามหากำลังสำคัญที่สามารถช่วยเหลือ Planarcadia ได้ ผู้บุกเบิกจะต้องพยายามหลบหนีจากการขัดขวางของ "ความโลภ" และมุ่งหน้าไปยังนครพันดารา สำนักงานใหญ่ของค่ายสื่อบันเทิงสันติภาพแห่งดวงดาวอย่างเป็นทางการ ณ ที่แห่งนี้ ผู้บุกเบิกจะต้องรับมือกับความซับซ้อนของเหล่าผู้บริหารระดับสูงในองค์กร เพื่อช่วงชิงพลังสำคัญที่จะช่วยให้ Planarcadia ก้าวผ่านภัยพิบัตินี้ไปให้ได้
ในฐานะไข่มุกที่ส่องประกายที่สุดในอาณาเขตธุรกิจขององค์กร นครพันดาราไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนไลฟ์สไตล์อันมีระดับของพนักงาน และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักตากอากาศยอดฮิตที่เหล่าทูต มหาเศรษฐี และเจ้าหน้าที่จำนวนมากจากโลกต่างๆ ในระบบการค้าแห่งกาแล็กซีเลือกมาเยือนอีกด้วย และในเรื่องราว "การบุกเบิกต่อเนื่อง" ครั้งนี้ หลังจากที่การเดินทางใน Planarcadia สิ้นสุดลงไม่นานหรือนานมากแล้ว ผู้บุกเบิกก็จะได้เริ่มต้นการเดินทางสู่ทริปพักผ่อนระหว่างดวงดาว อันยากลืมเลือนร่วมกับ Robin และ Aventurine ภายในนครพันดารา
ในการอัปเดตครั้งนี้ Robin - คีตะคิมหันต์ตัวละคร 5 ดาว ประเภทลม Path ความทรงจำ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ Sunday เดินทางออกจาก Penacony ไป Robin ก็ได้รับตำแหน่งผู้นำของสายตระกูล Oak การมาเยือนในครั้งนี้ของเธอ ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การแสดงเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับภารกิจลับในการสืบหา "มรดก" ของ Gopher Wood อีกด้วย และเวทีของซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้ ก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในสถานที่จัดการแสดง... เพราะในการต่อสู้ Robin - คีตะคิมหันต์ ก็จะขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีนกน้อย เพื่อมอบเอฟเฟกต์ Buff ให้กับทีมด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน แอ็กชันของเพื่อนร่วมทีมจะช่วยสะสม "ค่าบรรยากาศ" ให้กับ Robin - คีตะคิมหันต์ หลังจากที่เธอใช้งานสกิลต่อสู้และมี "ค่าบรรยากาศ" ถึงระดับหนึ่งแล้ว เธอจะใช้เสียงเพลงพาทีมเข้าสู่ "ช่วงฟีเวอร์" ขอเพียงฝ่ายเราโจมตีศัตรู ก็จะได้รับ Buff ทันที ยิ่งฝ่ายเราแอ็กชันบ่อยแค่ไหน Buff ที่ Robin - คีตะคิมหันต์มอบให้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อ Robin - คีตะคิมหันต์ ใช้ท่าไม้ตาย จะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่กำหนดแอ็กชันทันทีและฟื้นฟูพลังงาน ส่วนตัวเธอเองก็จะเพิ่ม "ค่าบรรยากาศ" ไปพร้อมกันด้วย ที่สำคัญคือ ในเนื้อเรื่องครั้งนี้ Robin - คีตะคิมหันต์จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด "Only by Chasing the Wind" เพื่อมอบความมีชีวิตชีวา และเซอร์ไพรส์หน้าร้อน ให้กับบรรดาแฟนๆ ทั่วทั้งนครพันดาราและจักรวาล!
ในช่วงครึ่งหลังของเวอร์ชัน ตัวละคร 5 ดาว Aventurine - คลื่นสำราญประเภทควอนตัม Path ปิติสุขจะเปิดตัวตามมา แม้จะเริ่มต้นวันพักผ่อนอันแสนสบายในนครพันดารา ทว่า Aventurine กลับยังแอบใช้เส้นสายและแต้มต่อในมืออย่างลับๆ โดยสาบานว่าจะพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับคนทรยศใน "สิบคนหัวใจหิน" ให้กระจ่าง ในฐานะนักกีฬาฝีมือดี และนักโต้คลื่นตัวยง ภายในการต่อสู้ Aventurine - คลื่นสำราญจะทำการโจมตีศัตรู ด้วยวอลเลย์บอลชายหาดหรือการโต้คลื่นกลางทะเล และไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสกิลหรือแอ็กชันของเพื่อนร่วมทีมในแต่ละครั้ง Aventurine - คลื่นสำราญล้วนสามารถสะสม "จุดขำขัน" และ "ความร้อนแรง" ได้ เมื่อ "ความร้อนแรง" ถึงกำหนด เขาจะเปิดใช้งานสกิลปิติสุขเพิ่มเติม 1 ครั้งทันที ไม่เพียงแต่สามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดได้ แต่ยังสร้าง DMG เดี่ยวแบบสุ่มอีกหลายครั้งด้วย และเมื่อถึงช่วงเวลา Aha ในครั้งต่อไป สกิลปิติสุขของ Aventurine - คลื่นสำราญจะเสริมพลังขึ้นอีกขั้น ยิ่งทั้งทีมแอ็กชันมากเท่าไหร่ สกิลปิติสุขก็จะยิ่งสร้าง DMG ได้สูงขึ้นเท่านั้น
หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน โอกาสได้รับตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Robin - คีตะคิมหันต์ และ Light Cone 5 ดาวลิมิเต็ด "Rise and Sing" จะเพิ่มขึ้น โดยตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Hyacine ก็จะรีรันพร้อมกัน อีกทั้ง Light Cone 4 ดาว "A Little Getaway" ก็จะเข้าสู่กิจกรรมวาร์ปครึ่งแรกด้วย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน เป็นต้นไป โอกาสได้รับตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Aventurine - คลื่นสำราญ และ Light Cone 5 ดาวลิมิเต็ด "Summer Rides the Surf" จะเพิ่มขึ้น และตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Ashveil ก็รีรันเช่นกัน
ในส่วนของกิจกรรมประจำเวอร์ชัน กิจกรรมแข่งรถ "ลิมิตเบรก: กรังด์ปรีซ์ซิ่งระห่ำ" จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ผู้บุกเบิกจะได้เข้าร่วมในฐานะผู้จัดการทีม และนำพาทีมให้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบนสนามแข่ง นอกจากนี้ กิจกรรม "การผจญภัยในโลกใบจิ๋ว" ก็จะเปิดตัวไปพร้อมกัน ผู้บุกเบิกจะได้สัมผัสกับความท้าทายในด่านสุดผ่อนคลายและสนุกสนาน ในขณะเดียวกัน "จักรวาลต่างมิติ" ก็จะมีการอัปเดตเกมเพลย์ รวมถึงกิจกรรมสองเท่าอย่าง "รอยแยกมิติระนาบ" และ "ดินแดนพิศวง" ตลอดจนแฟชั่นบุกเบิกใหม่ อย่างเครื่องประดับศีรษะอิโมติดิจิทัล "อย่ามองฉัน มองมันสิ" อีกด้วย การสัมผัสประสบการณ์ภารกิจเนื้อเรื่องตั้งแต่เวอร์ชัน 4.5 เป็นต้นไป บทสนทนาในเนื้อเรื่องจะสามารถเพิ่มความเร็วในการเล่นได้ โดยในระหว่างบทสนทนาเนื้อเรื่อง ผู้เล่นสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้ทุกเมื่อ
สุดท้ายนี้ "Honkai: Star Rail" ได้ประกาศแผนการคอลแลปส์กับ MOONDROP อย่างเป็นทางการ เมื่อถึงเวลานั้น ผลิตภัณฑ์คอลแลบธีม Sparxie รวมถึงกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะทยอยเปิดตัวในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ และในช่วงปลายปีนี้ "Honkai: Star Rail" จะปล่อยคอนเทนต์คอลแลบสุดเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับ "Zenless Zone Zero" ออกมาด้วย ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะมีตัวละครจากโลกของ "Zenless Zone Zero" มาร่วมผจญภัยในจักรวาลแห่งการบุกเบิกด้วยเหมือนกัน โปรดรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย!
Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.5 "วางชิปลิขิตพันดารา" พร้อมให้เล่นในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com/ หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (X), Instagram และ Facebook
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