"Kingdom Hearts" ประกาศสร้างอนิเมะ ส่วนเกมภาคสี่มาปี 2027

โซระ และผองเพื่อน กำลังจะมีซีรีส์อนิเมะของตัวเองเป็นครั้งแรก เตรียมออกอากาศฉายผ่านบริการสตรีมมิ่ง Disney+
ล่าสุดภายในงาน D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026 ทางบริษัท ดิสนีย์ ได้ออกมาประกาศไฟเขียวโปรเจกต์ Kingdom Hearts ฉบับอนิเมะซีรีส์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับคุณ "เท็ตสึยะ โนมูระ" และทีมงานผู้สร้างเกมจากสแควร์เอนิกซ์ โดยวางแผนออกอากาศผ่านช่องทาง Disney Channel และ Disney+
"อโย เดวิส" (Ayo Davis) ประธานดิสนีย์ คิดส์ แอนด์ แฟมิลี่ กล่าวระบุว่า "ซีรีส์นี้จะนำเสนอเรื่องราวใหม่ล่าสุดที่จะขยายจักรวาลของ Kingdom Hearts พร้อมทั้งเฉลิมฉลองตัวละครที่ครองใจแฟนๆนับล้านทั่วโลก มันน่าตื่นเต้นมากที่จะนำโลกที่แฟนๆใช้เวลาหลายปีในการสำรวจผ่านเกมมาสร้างให้มีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบใหม่ และด้วยทีมงานสร้างสรรค์ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ เท็ตสึยะ โนมูระ ผู้เป็นตำนาน ซีรีส์ใหม่ของเราจะยังคงเป็น Kingdom Hearts อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แฟนๆจะได้สัมผัสโลกที่พวกเขารัก"
นอกจากนี้ทาง Square Enix ยังได้มีการปล่อยคลิปโชว์เคสตัวใหม่สำหรับเกม Kingdom Hearts IV ที่ยืนยันแล้วว่าโลกจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco ของ Disney และ Pixar จะมาปรากฏอยู่ในเกมภาคนี้ด้วย พร้อมกับคอนเฟิร์มกำหนดวันวางจำหน่ายของเกมในช่วงปลายปี 2027 บนทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
disney
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