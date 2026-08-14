ทำลายโซ่แห่งเวลา! Duskfade พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

"Duskfade" เกมแอ็คชันแพลตฟอร์ม 3 มิติ สุดตระการตาจากผู้พัฒนา Weird Beluga สัมผัสการเดินทางที่น่าจดจำในโลก Clockpunk ที่งดงามราวกับภาพวาด การต่อสู้และการผจญภัยสุดท้าทาย พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Duskfade" เล่าเรื่องราวของโลกตกอยู่ในห้วงเวลาแห่งความมืดมิดชั่วนิรันดร์ และน้องสาวของเขาถูก Despair กักขังไว้ในหอคอยนาฬิกาลึกลับ Zirian จึงต้องหยิบดาบจักรกลของเขาขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูสายใยแห่งเวลาด้วยการเปิดเผยความลับโบราณของเหล่าปรมาจารย์ช่างทำนาฬิกา การเดินทางของเขาจะนำพาเขาไปสู่ป่าอันงดงาม ดินแดนใต้น้ำ เนินทรายที่แผดเผา และอีกมากมาย แต่ละสภาพแวดล้อมนั้นงดงามและอันตรายยิ่งกว่าที่ผ่านมา
Zirian จะมีอาวุธคู่ใจอย่างดาบจักรกลแปลงร่าง และเพื่อนร่วมทางจักรกลอย่าง Cuckoo ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนทักษะการต่อสู้และการปีนป่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อฟัน เฉือน กระโดด และใช้ตะขอเกี่ยวฝ่าฟันไปในแต่ละด่านและโค่นล้มบอสสุดอลังการแต่ละตัว ความท้าทายใหม่ๆ รออยู่ทุกมุม แต่ก็มีความลับที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สำรวจเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยด้วยเช่นกัน
การเดินทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของ Duskfade นั้นเต็มไปด้วยความลึกซึ้งทางอารมณ์และหัวใจในทุกรายละเอียด ศัตรูและความท้าทายแต่ละอย่างที่ Zirian ต้องเผชิญล้วนเป็นอุปสรรคทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง พระเอกของเราต้องเอาชนะเพื่อทำภารกิจเสี่ยงตายให้สำเร็จเพื่อช่วยคนที่เขารักและโลก
Duskfade พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://fireshinegames.co.uk/featured/duskfade/, X, YouTube และ Discord
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