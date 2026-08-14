"SURA : Shattered Star" เกมแอ็กชัน 2 มิติ เปิดให้เล่นฟรีแล้ว!

HanRyang Studio ทีมพัฒนาเกมอินดี้จากเกาหลีใต้ เปิดตัว "SURA: Shattered Star" เกมแอ็กชันแพลตฟอร์ม 2 มิติ สวมบทนักดาบสาวสืบสวนการทดลองมนุษย์ในโลกไซไฟ พร้อมให้เล่นฟรีบน Steam แล้วในวันนี้
"SURA: Shattered Star" เป็นเกมแอ็กชัน 2 มิติแบบ Side-scroller ผู้เล่นจะได้ควบคุม Sura นักดาบรับจ้าง ที่ใช้พลังของ Asterium ในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทั้งบนพื้นดินและในอากาศ Sura สามารถหลบหลีกลำแสงของศัตรู เคลื่อนที่ไปมาระหว่างเป้าหมายหลายเป้าหมายด้วยการฟันดาบและการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ระบบการต่อสู้ผสานการชักและเก็บดาบเป็นลำดับที่สมบูรณ์ Sura สามารถสร้างรอยแผลบนศัตรูด้วยการฟันก่อนที่จะจบการโจมตีด้วยการเก็บดาบ และการพุ่งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรู กลายเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
เรื่องราวของ "SURA: Shattered Star" เกิดขึ้นหลังสงคราม Sura ซึ่งปัจจุบันเป็นทหารรับจ้าง ค้นพบร่องรอยการทดลองกับมนุษย์ต้องห้ามที่เชื่อมโยงกับจักรวรรดิระหว่างภารกิจแทรกซึมบนเรือโจรสลัด เธอจำได้ว่าวิธีการทดลองเหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีของบ้านเกิด เธอจึงเริ่มสืบสวน "ด็อกเตอร์" นักวิจัยที่ถูกเนรเทศไปเมื่อหลายปีก่อน ในการสืบสวนครั้งนี้ Sura จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงเรือโจรสลัด สถานวิจัยใต้ดิน และฐานทัพทหารของจักรวรรดิในอดีต เพื่อเปิดเผยเบื้องหลังการทดลองและจุดประสงค์ที่แท้จริงของด็อกเตอร์
Sura เคยเป็นนักดาบหญิงจากบ้านเกิดและรอดชีวิตจากสงครามกับจักรวรรดิ บันทึกอย่างเป็นทางการระบุว่าเธอเสียชีวิตในสนามรบ แต่ความจริงแล้วเธอรอดชีวิตและกลายเป็นทหารรับจ้าง แบกรับความรู้สึกผิดที่ทิ้งเพื่อนร่วมรบไว้เบื้องหลังและเอาชีวิตรอดเพียงลำพัง การสืบสวนเกี่ยวกับ "ด็อกเตอร์" และการทดลองต้องห้ามจึงไม่ใช่แค่ภารกิจธรรมดาอีกต่อไป แต่ค่อยๆ เชื่อมโยงกับวิธีที่ Sura เข้าใจเหตุผลที่เธอรอดชีวิตมาได้
เกมแบ่งออกเป็นสี่บท แต่ละบทจบลงด้วยการต่อสู้กับบอสที่มีรูปลักษณ์และรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกัน ฉากคัตซีนและบทสนทนาระหว่างบทต่างๆ จะค่อยๆ เปิดเผยเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์และอดีตของ Sura
"SURA : Shattered Star" เปิดให้เล่นฟรีบน Steam แล้วในวันนี้
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