"The Blood of Dawnwalker" เผยฟีเจอร์และเกมเพลย์ในตัวอย่างใหม่ล่าสุด!

Rebel Wolves และ Bandai Namco ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ "The Blood of Dawnwalker" เกมแอ็กชันอาร์พีจีสวมบทลูกครึ่งแวมไพร์ผจญภัยในโลกดาร์กแฟนตาซี ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 3 กันยายนนี้ ทั้งบนคอนโซลและพีซี
ตัวอย่างล่าสุดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ผู้เล่นจำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่ตัวละครไปจนถึงกลไกการเล่นเกม เริ่มต้นด้วยการแนะนำเผ่า Vrakhiris แวมไพร์ผู้ปกครองภูมิภาคนี้ ให้ผู้เล่นได้รู้จักศัตรูของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะหันมาโฟกัสที่ Coen ตัวเอกของเกม เพื่อสำรวจความขัดแย้งในตัวตนของเขา ซึ่งส่งผลต่อการเล่นเกมด้วย โดยนำเสนอรูปแบบการเล่นและโอกาสที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของวัน
ผู้เล่นจะได้เรียนรู้การบริหารเวลา เนื่องจากพวกเขามีเวลา 30 วัน 30 คืนในการช่วยครอบครัวของ Coen แม้เวลาจะหยุดเดินในช่วงสำรวจหุบเขาซานโกรา แต่ผู้เล่นจะต้องคอยสังเกตช่วงเวลาที่ใช้ไปเมื่อเริ่มหรือดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อเตือนตัวเองว่าครอบครัวของ Coen ยังคงตกอยู่ในอันตรายจากแวมไพร์ และพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่าง สิ่งที่พวกเขาเลือกทำหรือไม่ทำนั้นจะส่งผลต่อเรื่องราว ผู้เล่นจะได้สร้างประสบการณ์ของตนเอง โดยมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการเผชิญหน้ากับลอร์ดแวมไพร์ Brencis ตามเงื่อนไขของตนเอง
สุดท้ายนี้ ตัวอย่างเกมจะกล่าวถึงกลไกการต่อสู้ ซึ่งเป็นจุดสำคัญของเกมผจญภัยที่เน้นการใช้ดาบและกรงเล็บอันคมกริบ การต่อสู้ใน The Blood of Dawnwalker สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันได้ ผู้เล่นสามารถใช้ระบบโจมตีและป้องกันแบบปรับได้ ซึ่งช่วยให้ Coen สามารถฟาดฟันและป้องกันได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ยังคงควบคุมจังหวะการต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น เกมยังมีระบบการต่อสู้แบบกำหนดทิศทางที่ให้รางวัลแก่ความแม่นยำ จังหวะ และการดำเนินการอย่างมีทักษะผ่านการปัดป้องและการสวนกลับที่แม่นยำ ในท้ายที่สุดแล้ว ทางเลือกในการเข้าถึงการต่อสู้ขึ้นอยู่กับผู้เล่น
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม "The Blood of Dawnwalker" ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสในวันที่ 3 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ หรือทางโซเชียล Facebook, Instagram, X, Tiktok, Line และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*