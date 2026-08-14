"Pokemon Pokopia" ทำยอดขายทะลุ 5 ล้านชุดทั่วโลก!

เดอะ โปเกมอน คัมพานี ประกาศยอดขายของ "Pokemon Pokopia" เกมแซนด์บ็อกซ์เกมแรกของโปเกมอนบน Nintendo Switch 2 ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำยอดขายทะลุ 5 ล้านชุดทั่วโลก หลังวางจำหน่ายเพียง 4 เดือน
ยอดขายของ "Pokemon Pokopia" สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง Expansion Pass ที่กำลังจะปล่อยออกมานี้ ก็มีส่วนที่จะเข้ามาช่วยเสริมประสบการณ์การเล่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองว่าเกมดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อในอนาคต
Pokemon Pokopia เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์แนวสโลว์ไลฟ์เกมแรกของโปเกมอนที่วางแผนและพัฒนาขึ้นจากความร่วมกันระหว่าง เดอะ โปเกมอน คัมพานี, GAME FREAK inc. และ KOEI TECMO GAMES ตัวเอกในเกมคือเมตามอนที่แปลงร่างให้ดูเหมือนมนุษย์ พัฒนาเมืองที่ว่างเปล่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยร่วมมือกับเหล่าโปเกมอน เก็บไม้ หิน และสิ่งต่าง ๆ มาเป็นวัสดุสร้างเครื่องมือ อีกทั้งเก็บรวบรวมผลไม้มาแบ่งปันกับโปเกมอนทั้งหลายไปพร้อม ๆ กับสร้างเมืองแสนวิเศษเฉพาะของตัวเองได้อย่างอิสระท่ามกลางเวลาที่ผ่านไปอย่างช้า ๆ
โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ที่ผ่านมา ได้เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลด Pokemon Pokopia Expansion Pass Part 1: Bubbly Basin ซึ่งเป็นคอนเทนต์เสริม (DLC) แบบมีค่าใช้จ่ายของเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวละครเอกจะใช้ท่า "ดำน้ำ" ซึ่งเป็นท่าใหม่ที่เรียนรู้ได้ในเนื้อหาเสริมแบบอัปเดตฟรีของ Pokemon Pokopia ดำดิ่งลงไปในทะเลเพื่อจะได้ไปยัง Bubbly Basin ที่อยู่ใต้ทะเลได้
Pokemon Pokopia Expansion Pass รวมชุด Part 1 ถึง Part 3 พร้อมให้จับจองแล้ววันนี้
Pokemon Pokopia Expansion Pass คอนเทนต์เสริมแบบมีค่าใช้จ่าย รวมชุด Part 1 ถึง Part 3 จะปล่อยให้ดาวน์โหลดแต่ละคอนเทนต์ได้ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้
Part 1 Bubbly Basin (ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2026)
・เพิ่มเมืองใหม่ คือ Bubbly Basin
・เพิ่มโปเกมอน เครื่องเรือน ฯลฯ
Part 2 (กำหนดเปิดให้ดาวน์โหลดในช่วงฤดูหนาวปี 2026)
・มีกำหนดการที่จะเพิ่มเครื่องประดับ โปเกมอน เครื่องเรือน ฯลฯ
*Part 2 ไม่มีการเพิ่มเมืองใหม่
Part 3 (กำหนดเปิดให้ดาวน์โหลดในปี 2027)
・มีกำหนดการเพิ่มเมืองใหม่
・เพิ่มโปเกมอน เครื่องเรือน ฯลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Part 3 จะประกาศให้ทราบภายหลัง
Pokemon Pokopia Expansion Pass สามารถซื้อได้จาก Nintendo eShop หรือ Nintendo Store รวมทั้งแอปพลิเคชันร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Nintendo ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pokopia.pokemon.com/en-us/
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