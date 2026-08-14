แอสเฟียร์ เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 เตรียมเดินหน้าขยายพอร์ตเกมพร้อมแคมเปญใหญ่ครึ่งปีหลัง

บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [SET: AS] เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 527.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้หลักยังคงมาจากพอร์ตเกมพีซีของบริษัทฯ ขณะที่ธุรกิจเกมมือถือมีพัฒนาการเชิงบวกและเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเปิดให้บริการเกม MU New Dawn ในระดับภูมิภาค รวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการเกม Real Yulgang Classic ในประเทศไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมฐานรายได้และเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตผลิตภัณฑ์
แม้ว่ารายได้รวมจะเติบโตจากปีก่อน แต่ด้านกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกอยู่ที่ 42.6 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.4 โดยมีปัจจัยหลักจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 ที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่า Royalty Fee สำหรับเกมที่ต่อสัญญาในปี 2569
ในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้ 229.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 14.2 ล้านบาท เนื่องด้วยเกม MapleStory SEA ได้ปรับช่วงเวลาการอัปเดตเนื้อหาสำคัญไปยังไตรมาส 3/2569 เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดำเนินงานและการนำเสนอคอนเทนต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน ส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และค่า Royalty Fee ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2569 ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.1 และ 50.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2569
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง นอกเหนือจากการอัปเดตครั้งใหญ่ของกลุ่มเกมพีซีหลักอย่างเกม MapleStorySEA และ Yulgang PC แล้ว สำหรับเกม Audition PC ยังมีการปล่อยแคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี โดยเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ‘MILLI’ (มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล) ศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดัง ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยขยายการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น
และบริษัทฯ ยังมีแผนเปิดให้บริการเกมมือถือใหม่จำนวน 3 เกมภายในช่วงครึ่งปีหลัง แบ่งเป็นเกมที่เปิดให้บริการในระดับภูมิภาคจำนวน 2 เกม และเกมที่เปิดให้บริการในประเทศไทยจำนวน 1 เกม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตผลิตภัณฑ์ และเสริมโอกาสการเติบโตในระยะยาว
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