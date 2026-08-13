ตำนานหุ่นตำรวจ "PATLABOR the Case Files" วางจำหน่าย 17 ก.ย.นี้

Good Smile Company ประกาศความพร้อม "PATLABOR the Case Files" เกมแอ็กชันขับหุ่นตำรวจภาคใหม่ จากอนิเมะ Patlabor เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ PC ในวันที่ 17 กันยายนนี้
"PATLABOR the Case Files" พัฒนาโดย Chime และจัดจำหน่ายโดย Good Smile Company ตัวเกมเป็นแนวแอ็กชัน 3 มิติ ที่ให้ผู้เล่นได้หวนระลึกถึงฉากสำคัญมากมายจากซีรีส์ Patlabor ผู้เล่นไม่เพียงแต่จะได้ควบคุมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสังกัดกองยานพาหนะพิเศษที่ 2 ของกรมตำรวจนครบาลเท่านั้น แต่ยังจะได้สัมผัสภารกิจต่างๆ จากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย
ในเกมจะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์รบของหน่วย Labor มากกว่า 20 ยูนิต รวมถึง Ingram ตลอดจน Griffon, Zero และหุ่นยนต์รบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เกมยังมีโหมดจำลองที่ให้ผู้เล่นได้ท้าทายตัวเองด้วยการฝึกยิงปืนและการต่อสู้ของหน่วย Labor ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร
เรื่องราวดำเนินไปตามเนื้อหาดั้งเดิม โดย Labor เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา แต่ในขณะเดียวกัน อาชญากรรมที่เกิดจาก Labor ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อรับมือกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง กรมตำรวจนครบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยพิเศษใหม่ขึ้นมา คือ หน่วยลาดตระเวนสังกัดกองยานพาหนะพิเศษที่ 2 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ PATLABOR
"PATLABOR the Case Files" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ PC (Steam) ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ติดตามข้อมูลเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://ezy.patlabor.tokyo/ และ X: @patlabor0810
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