"TRK: BORDERLINE" เกม FPS สวมบททหารไทยปกป้องชายแดน เลื่อนขายเป็นปี 2027

Pixel Tech Soft ผู้พัฒนา "TRK: BORDERLINE" เกม FPS รับบททหารไทยต่อสู้บนสมรภูมิชายแดน เผยวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่ล่าสุด พร้อมประกาศเลื่อนวางจำหน่ายจากเดิม 15 สิงหาคม เป็นช่วงต้นปี 2027
จากประกาศอย่างเป็นทางการของทาง Pixel Tech Soft ได้เปิดเผยสาเหตุของการตัดสินใจเลื่อนวางจำหน่ายในครั้งนี้ว่า "เนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนในช่วงนี้กลับมามีความตึงเครียดอีกครั้ง ทางทีมพัฒนาจึงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการวางจำหน่ายเกมจากเดิมในเดือนสิงหาคม 2026 ไปเป็นช่วงต้นปี 2027 ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนเสมอมา"
TRK: BORDERLINE คือเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-Person Shooter) แนว Military Tactical ที่พาผู้เล่นเข้าสู่แนวหน้าของสมรภูมิความขัดแย้งสมัยใหม่ บนพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด การปะทะ และการตัดสินใจที่ไม่มีโอกาสแก้ตัว ด้วยระบบการต่อสู้ที่สมจริง อาวุธที่มีรายละเอียดสูง และสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน TRK มอบประสบการณ์สงครามที่เข้มข้น สมจริง และเต็มไปด้วยแรงกดดันในทุกวินาที
ตัวเกมมีโหมด Campaign ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ภารกิจทางทหารที่หลากหลาย ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ ควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมถึงยานพาหนะ เช่น รถถัง และเครื่องบินรบ เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จและเอาตัวรอดจากสนามรบ และโหมด Online Multiplayer ที่เน้นความรวดเร็ว เข้มข้น และจบในระยะเวลาที่กระชับ รองรับโหมดการเล่นยอดนิยม เช่น Team Deathmatch และ Conquest พร้อมแผนที่ให้เล่นถึง 15 แผนที่ แต่ละแผนที่มีสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ผู้เล่นที่สนใจ "TRK: BORDERLINE" สามารถเข้าไปกด Wishlist ได้ที่หน้าร้านค้า ManagerGame PSN TH และ Steam
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