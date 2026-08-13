"Aniimo" เกมจับมอนฯพร้อมระบบแปลงร่าง เปิดเล่นฟรี 16 ก.ย.

เตรียมท่องผจญภัยในทวีปไอดิลล์อันกว้างใหญ่ สถานที่ที่ให้คุณพบปะเรียนรู้เหล่าสิ่งมีชีวิตขนฟูนุ่มนิ่มน่ากอด หรือจะถอดวิญญาณเข้าไปสิงร่างของพวกมันก็ทำได้!
ผู้จัดจำหน่าย Kingsglory ร่วมกับผู้พัฒนา Pawprint Studio ออกมาประกาศกำหนดการเปิดให้บริการสำหรับ Aniimo ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีโอเพ่นเวิลด์จับสัตว์ประหลาดฟรีทูเพลย์ ที่เตรียมแผนปล่อยดาวน์โหลดเล่นฟรีบนทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Microsoft Store) รวมถึงอุปกรณ์ระบบ iOS และ Android ในวันที่ 16 กันยายนนี้
Aniimo เป็นเกมดักจับสิ่งมีชีวิตยุคใหม่ในโลกเปิดกว้าง ที่นำพาผู้เล่นไปเยือนทวีป Idyll อันกว้างใหญ่ ที่นั่นคุณจะได้ปฏิสัมพันธ์สร้างความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตสุดพิเศษมากมายที่รู้จักกันในนาม "อานิโม"ไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่คุณพบเจอล้วนสามารถกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ Aniipods วางกับดักและจับพวกมันให้ถูกจังหวะ
สัตว์ประหลาดสุดน่ารักที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นตามสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ปรากฏการณ์ และช่วงเวลาของวันที่แตกต่างกัน โดยพวกมันส่วนใหญ่สามารถเติบโตวิวัฒนาการได้ ทำให้การสะสมและการค้นพบ Aniimo เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์น่าตื่นเต้น อีกทั้งในระหว่างการผจญภัยคุณยังสามารถแปลงร่างเป็น Aniimo ตัวใดก็ได้ที่เก็บสะสมไว้ เพื่อใช้ทักษะอันโดดเด่นของพวกมันในการไขปริศนา เอาชนะศึกต่อสู้ และฝ่าฟันทุกอุปสรรคความท้าทายภายในเกม
ผู้เล่นในฐานะ Pathfinder แต่ละคนจะมีรถบ้านส่วนตัวเป็นของตัวเองบนทวีป Idyll โดยมันจะจอดอยู่ที่แคมป์ในโลกเปิดแห่งนี้ เมื่อกลับไปยังรถบ้านคุณสามารถปลูกพืช สร้างของตกแต่ง และจัดพื้นที่ของคุณได้อย่างอิสระด้วย Aniimo เพื่อเปลี่ยนบ้านเกิดให้กลายเป็นสรวงสวรรค์อันอบอุ่น นอกจากนี้ที่นี่คุณยังสามารถพบปะและโต้ตอบกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆได้ ไม่ว่าจะชวนกันไปดูรถบ้านหรือเข้าร่วมท้าทายใน Egg Heist โหมด PvEvP ที่ให้ทีมสมาชิกผู้เล่น 3 คนร่วมกันค้นหาไข่และต่อสู้ไปด้วยกันแบบเรียลไทม์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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