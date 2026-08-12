"Ghost of Yotei" เปิดตัวเนื้อหาเสริมย้อนอดีต 'สมรภูมิเซกิงาฮาระ'

ส่วนเสริมเนื้อเรื่องแรกของเกมแอ็คชั่นสาวแค้นแดนซามูไร ซึ่งช่วยไขปริศนาประวัติปูมหลังของ "อัตสึ" ก่อนที่จะกลายมาเป็นผีไล่ล่าในปัจจุบัน
บริษัท Sony Interactive Entertainment จับมือทีมผู้พัฒนา Sucker Punch Productions ออกมาประกาศเปิดตัวส่วนเสริมเนื้อเรื่อง Echoes of Sekigahara รวมถึงคอนเทนต์อัปเดต และการยกระดับคุณภาพชีวิตใหม่ๆสำหรับเกม Ghost of Yotei โดยทั้งหมดนี้เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 1 ตุลาคมปี 2026 พร้อมกับตัวเกมฉบับสมบูรณ์ Ghost of Yotei Complete Edition
Echoes of Sekigahara นั้นคือส่วนเสริมใหม่ที่จะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ได้แก่ ปัจจุบันและอดีตย้อนไปในสมัยที่อัตสึยังอยู่บนแผ่นดินใหญ่ ผู้เล่นจะได้พบกับนางาโตะ มิตรสหายเก่าจากอดีตผู้เดินทางมายังเอโซะ โดยในช่วงเวลาปัจจุบันคุณจะได้สำรวจหุบเขาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ The Snake และกลุ่มผู้ติดตามที่ภักดีของเขาอย่างแก๊งค์ The Vipers ขณะที่ช่วงย้อนอดีตคุณจะได้สัมผัสการต่อสู้ของอัตสึในสมรภูมิเซกิงาฮาระและช่วงเวลาสำคัญในชีวิตก่อนที่เธอจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อตามล่าล้างแค้น ในเนื้อหาเสริมนี้จะมีทั้งศัตรูหน้าใหม่ๆ อาวุธหนักใหม่ ชุดเกราะเซตใหม่ สีย้อมใหม่ และอะไรอื่นๆอีกมากมาย
ส่วน Most Wanted ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกัน มันคือโหมดต่อสู้เอาชีวิตรอดแบบเล่นคนเดียวที่ดัดแปลงมาจากเกมแนวโร้กไลค์ คุณจะต้องรับภารกิจล่าค่าหัวและตามกำจัดศัตรูเป้าหมายที่จะมอบรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆให้กับคุณ ซึ่งนั่นรวมไปถึงการปลดล็อคตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมให้สามารถเลือกเล่นได้ในรอบถัดไป ยกตัวอย่าง อัตสึผู้เชี่ยวชาญดาบคู่, โอยูกิผู้ถนัดเคียวโซ่ และนางาโตะผู้โดดเด่นด้านอาวุธหอก เป็นต้น
Ghost of Yotei Complete Edition จะวางจำหน่ายในราคา 69.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคุณจะได้รับทั้งตัวเกม Ghost of Yotei ภาคหลักที่ได้รับรางวัลมากมาย, Ghost of Yotei Legends ประสบการณ์การเล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์ที่รองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึงสี่คน, เนื้อหาเสริม Echoes of Sekigahara และโหมด Most Wanted ที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงเครื่องราง Charm of Hokkyokusei และชุดเกราะ Sakai ด้วย หากคุณซื้อภายในวันที่ 30 กันยายน ส่วนใครที่เป็นเจ้าของเกม Ghost of Yotei อยู่แล้วสามารถจ่ายเงินอัปเกรดเป็น Complete Edition เพื่อเข้าถึงเนื้อหาเสริม Echoes of Sekigahara และโหมดใหม่ Most Wanted ได้ในราคา 14.99 ดอลลาร์สหรัฐ
นอกเหนือจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดแล้ว ภายใน Ghost of Yotei Complete Edition ยังเพิ่มเติมแทร็กใหม่สำหรับโหมด Watanabe ซึ่งจะใช้งานได้ตลอดทั้งเกมเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ นอกจากนี้ยังมีแสตมป์ใหม่สำหรับโหมดถ่ายภาพ เครื่องประดับใหม่สำหรับ New Game+ และถ้วยรางวัลโทรฟี่ใหม่ๆสำหรับทั้ง Echoes of Sekigahara และ Most Wanted
สำหรับผู้เล่นหน้าเก่าทุกคน ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ซื้อ Complete Edition Upgrade เลยก็ตาม ในแพทช์ใหม่ที่กำลังจะมาในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีการเพิ่มโหมดอัปเดตฟรี Beauty of Yotei ซึ่งจะทำให้คุณได้ชมบรรยากาศของเอโซะในแบบผ่อนคลายเหมือนภาพสกรีนเซฟเวอร์ อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเล่น เช่น ตัวเลือกในการคงรูปลักษณ์ของชุดเกราะชุดหนึ่งไว้ ในขณะที่ยังใช้ค่าสถานะของชุดเกราะอีกชุดหนึ่ง รวมถึงตัวเลือกคอนทราสต์สูงรูปแบบใหม่ด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
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