"HOPE" ภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์จากเกาหลี เตรียมฉาย IMAX 9 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ตอกย้ำกระแสแรงภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปี "HOPE" เตรียมฉายอย่างเต็มรูปแบบในระบบ IMAX, 4DX, Dolby Atmos, ScreenX และระบบปกติ วันที่ 9 กันยายนนี้
HOPE ผลงานใหม่ในรอบ 10 ปี ของ นาฮงจิน ภาพยนตร์ที่ทั่วโลกจับตามองและเปิดตัวถล่มทลายในเกาหลีใต้ ทะลุ 1 ล้านผู้ชมภายในไม่ถึง 3 วัน พร้อมขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่แตะหลัก 1 ล้านผู้ชมได้เร็วที่สุดในบรรดาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี 2026 โดย HOPE ได้รับเลือกเข้าประกวดสาย Main Competition ของ Cannes Film Festival และเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ นาฮงจิน ที่ได้เข้าชิงในเทศกาลนี้โดยตรง รวมทั้งได้สร้างเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 พร้อมได้รับเสียงปรบมือยาวถึง 7 นาที
นอกจากนั้นยังเป็นการขยับจากลายเซ็นความระทึกของ นาฮงจิน ไปสู่ภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ที่มีทั้งภัยคุกคามลึกลับ ฉากแอ็กชัน การไล่ล่า และการเอาชีวิตรอด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นาฮงจิน ฝากผลงานขึ้นหิ้งอย่าง The Chaser, The Yellow Sea และ The Wailing เจ้าของลายเซ็นการเล่าเรื่องเข้มข้นที่พาผู้ชมลุ้นระทึกได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นแอ็กชันสุดเดือด หรือความหลอนที่ชวนอึดอัดจนละสายตาไม่ได้ ที่สำคัญเบื้องหลังทุกฉากแอ็กชันในภาพยนตร์ HOPE ล้วนเริ่มต้นจากการออกแบบทุกการเคลื่อนไหวอย่างพิถีพิถัน
เรื่องย่อ HOPE: การค้นพบปริศนาบางอย่างบริเวณชานเมืองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้าย เมื่อเหล่าชาวเมืองต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากบางสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อน สู่มหันตภัยครั้งใหญ่…กำลังมาเยือน เหตุการณ์ประหลาดเริ่มคุกคามหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง การค้นหาความจริงจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งสำคัญ "ความหวัง" คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ คนละหน้าที่ คนละการตัดสินใจ แต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน
นักแสดง: นักแสดงแถวหน้าจากเกาหลีและฮอลลีวูด นำโดย ฮวังจองมิน, โจอินซอง, จองโฮยอน, เทย์เลอร์ รัชเซล, คาเมรอน บริตตัน ร่วมด้วย อลิเซีย วิกันเดอร์ และ ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์
ร่วมพิสูจน์การเดินทางของความหวังใน "HOPE" ในโรงภาพยนตร์วันที่ 9 กันยายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube
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