"FFWS SEA 2026 Fall" ชิงตั๋วสู่สมรภูมิแชมป์โลก เปิดฉาก 14 ส.ค.นี้

Free Fire World Series (FFWS) Southeast Asia 2026 Fall ศึกอีสปอร์ตที่รวบรวม 18 ทีมระดับท็อปจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาประชันฝีมือเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ และคว้า 8 สิทธิ์ในการเข้าร่วม FFWS Global Finals 2026 เริ่มเปิดฉาก 14 สิงหาคมนี้
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฤดูกาลนี้จะกลับไปจัดที่ประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งนับตั้งแต่ FFWS Southeast Asia 2024 Fall โดยจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายา ตามรูปแบบการหมุนเวียนเมืองเจ้าภาพของ FFWS Southeast Asia ที่ช่วยนำการแข่งขันอีสปอร์ตระดับสูงสู่แฟน ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
ทีมตัวแทนระดับท็อปของแต่ละประเทศ ประกอบไปด้วย 5 ทีมจากอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม และ 3 ทีมจากมาเลเซีย ได้แก่:
• อินโดนีเซีย: Bigetron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onic, RRQ Kazu
• ไทย: AG.AL, Buriram United Esports, Team Akkee, Team Falcons, Twisted Minds
• เวียดนาม: Gangster, Gow Esports, P Esports, Secret WAG, Team Flash
• มาเลเซีย: Esports Putrajaya, Maqna Esports Club, VAMOS
“Beyond All Limits” คือสโลแกนประจำทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งของเหล่าทีม Free Fire ระดับท็อปแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดทั้งฤดูกาล ทุกแมตช์การแข่งขันจะนำพาแต่ละทีมเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ประจำภูมิภาคและที่นั่งใน FFWS Global Finals 2026 มากยิ่งขึ้น
FFWS Southeast Asia 2026 Fall จะเริ่มต้นด้วย Knockout Stage ซึ่งทีมต่าง ๆ จะแข่งขันกันใน 2 เฟส เพื่อชิง 1 ใน 12 ที่นั่งสู่รอบชิงชนะเลิศ
1. Knockout Stage เฟสที่หนึ่ง (14 - 23 สิงหาคม): ในสองสัปดาห์แรก ทีมทั้ง 18 ทีมจะแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับ เมื่อสิ้นสุดเฟสที่หนึ่ง ทีมทั้งหมดจะถูกจัดอันดับตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 18 ตามผลคะแนนสะสม โดยทีมที่มีอันดับสูงสุด 12 ทีมแรกจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในวันแรกของเฟสที่สอง
2. Knockout Stage เฟสที่สอง และเฟสที่สาม (28 สิงหาคม - 6 กันยายน): การแข่งขันจะทวีความเข้มข้น เมื่อทีมต่าง ๆ ต้องต่อสู้เพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในเฟสที่สองนี้ สองทีมที่มีอันดับสูงสุดของแต่ละวัน จะได้สิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศทันที ขณะที่ทีมอันดับ 13 - 16 จากเฟสที่หนึ่ง จะสลับหมุนเวียนเข้าแข่งขันในวันที่เหลือ เพื่อรักษาจำนวนทีมให้ครบ 12 ทีมในแต่ละวัน ส่วนในเฟสที่สาม ทีมที่เหลือจะทำการแข่งขันเพื่อชิง 6 ที่นั่งสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศ
3. รอบชิงชนะเลิศ (19 - 20 กันยายน): 12 ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบจะประชันฝีมือกันเพื่อชิงแชมป์ในรูปแบบ Champion Rush โดยในฤดูกาลนี้ เกณฑ์คะแนน Champion Rush ได้มีการปรับเพิ่มเป็น 110 คะแนน ทีมแรกที่ทำคะแนนถึงเกณฑ์และคว้า Booyah! เท่านั้นที่จะได้รับตำแหน่งแชมป์ FFWS Southeast Asia 2026 Fall ไปครอบครอง
พร้อมกันนี้ Free Fire ประกาศการกลับมาของ Red Bull ในฐานะผู้สนับสนุนเครื่องดื่มให้พลังงานอย่างเป็นทางการของ FFWS Southeast Asia 2026 Fall เพื่อร่วมสร้างพลังให้กับทั้งนักแข่งและแฟน ๆ ทั่วภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง แฟน ๆ สามารถติดตามการกลับมาของไอเทมธีมพิเศษภายในเกม ประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซิฟ และกระป๋องเครื่องดื่มรุ่นลิมิเต็ด โดยรายละเอียดจะเปิดเผยในเดือนตุลาคมนี้
สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออฟฟิเชียลของ Garena Free Fire Esports ได้ทางFacebook: Free Fire Esports TH
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