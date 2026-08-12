เปิดตัวจอย-คอนโซลลิมิเต็ด "Marvel's Wolverine" ข่วนลึกถึงไส้ใน

เผยโฉมออกมาแล้ว! สำหรับเครื่องคอนโซลและอุปกรณ์ควบคุมตีมลวดลายซูเปอร์ฮีโร่ชุดเหลือง ที่ช่างดึงดูดล่อตาล่อใจแฟนคลับวูล์ฟเวอรีนเสียเหลือเกิน
บริษัท Sony Interactive Entertainment ประกาศเปิดตัวคอนโซล PlayStation 5 รวมถึงอุปกรณ์เสริมคอนโทรลเลอร์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นตีมเกม Marvel 's Wolverine ซึ่งเตรียมออกวางจำหน่ายพร้อมกับตัวเกมในวันที่ 15 กันยายนปี 2026 โดยจะเริ่มเปิดให้ได้สั่งจองล่วงหน้ากันในวันที่ 19 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ตามเวลาท้องถิ่น
สำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 Marvel's Wolverine Battle Yellow Limited Edition ดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุด Battle Reborn ที่ตัวละครวูล์ฟเวอรีนสวมใส่ภายในเกม โดยต้องการถ่ายทอดความดุดันอันเป็นเอกลักษณ์ของโลแกนผ่านสีเหลืองสดใส พร้อมกับดีไซน์เน้นรอยกรงเล็บที่โผล่ออกมาของวูล์ฟเวอรีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถส่องมองลอดเข้าไปเห็นรายละเอียดภายในของเครื่องคอนโซล
ขณะที่ในส่วนของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Marvel's Wolverine Battle Yellow ที่มัดรวมอยู่ในชุดบันเดิลและเตรียมแยกขายเดี่ยวด้วยนั้น ก็จะมาในตีมสีเหลืองตัดสลับดำเช่นเดียวกัน เพียงแต่รอยกรงเล็บข่วนสามขีดจะเป็นเพียงแค่ลวดลายประดับเท่านั้น มิได้บาดลึกมองเห็นถึงไส้ในเนื่องจากถ้าขืนทำเป็นร่องแบบคอนโซลเวลาเล่นๆอยู่เผลอมีน้ำหยดใส่ลงไปละยุ่งเลย
หากใครเป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5 รุ่นสลิม หรือ PlayStation 5 Pro อยู่แล้ว คุณสามารถเซฟประหยัดเงินด้วยการซื้อหาเคส PlayStation 5 และ PlayStation 5 Pro รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นลาย Marvel's Wolverine Battle Yellow มาเปลี่ยนประกอบเองได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ direct.playstation.com และร้านค้าปลีกบางแห่งในบางภูมิภาค โดยเคสเครื่องเหล่านี้จะมีทั้งแบบที่มีไดรฟ์แผ่นและแบบที่ไม่มีไดรฟ์แผ่น
ส่วนคนที่อยากฉีกไม่ต้องการเหมือนชาวบ้านเขา ทาง โซนี่ ก็ยังมีฝาครอบคอนโซล PlayStation 5 Pro Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition รุ่นพิเศษสีเงิน สำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสอีกด้านหนึ่งของวูล์ฟเวอรีน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอะดาแมนเทียมที่เชื่อมติดกับโครงกระดูกและกรงเล็บของโลแกน โดดเด่นด้วยรายละเอียดการฟาดฟันของกรงเล็บที่น่าทึ่ง พร้อมกับพื้นผิวโลหะระดับพรีเมียมที่สื่อถึงพลังดิบของวูล์ฟเวอรีน
และเพื่อให้เข้าเซต มันก็จะมีจอยไร้สายรุ่นพิเศษ DualSense Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition ดีไซน์สีเงินเมทัลลิกออกวางจำหน่ายแยกต่างหากด้วยเช่นเดียวกัน โดยผู้เล่นที่สนใจสามารถเช็คตรวจสอบราคาและช่องทางจำหน่ายของสินค้าแต่ละชิ้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ playstation.com
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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