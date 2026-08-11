หนุ่มแค้นโดนริบไอดีเกม "DD Tank Origin" แอบลบไอเทมมูลค่า 1 ล้านบาท!

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายนพรุจฯ อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาแอบเข้าบัญชีเกม "DD Tank Origin" ของผู้เสียหายซึ่งเคยเป็นตัวแทนแข่งระดับโลก แล้วทำการลบไอเทมในเกมสร้างความเสียหายรวมกว่า 1.1 ล้านบาท เหตุฉุนหลังผู้เสียหายเตรียมขายไอดีเกมและไม่ยอมให้เข้าไปเล่นต่อ นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
พฤติการณ์ในการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายซึ่งมีบัญชีสำหรับเล่นเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง DD Tank Origin จำนวน 2 บัญชี และยังเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันเกมดังกล่าวในระดับโลกที่ประเทศจีน ได้รู้จักกับ นายนพรุจฯ ผู้ต้องหา จากการเล่นเกมดังกล่าวในช่วงกลางปี 2568 ต่อมาผู้ต้องหาได้ขอร่วมเล่นเกมโดยใช้ไอดีของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายเห็นว่าตนเองไม่ค่อยมีเวลาเล่น และไม่อยากปล่อยไอดีทิ้งไว้เปล่าๆ จึงได้มอบอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าเล่นเกมให้กับนายนพรุจฯ โดยตกลงกันว่าอนุญาตให้นายนพรุจฯ เข้ามาเล่นเกมได้อย่างเดียวเท่านั้น
ต่อมาผู้เสียหายต้องการจะขายไอดีเกมดังกล่าว จึงได้แจ้งไม่อนุญาตให้นายนพรุจฯ เข้ามาใช้ไอดีเกมอีกต่อไป แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 นายนพรุจฯ กลับแอบเข้าระบบเกมโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเดิมของผู้เสียหาย และได้ทำการลบไอเทมสำคัญต่างๆ ภายในเกมของผู้เสียหายจนหมดสิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเป็นเงินสูงถึง 1,157,730 บาท ผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จนกระทั่งพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ จนนำมาสู่การสืบสวนจับกุมตัวได้ในที่สุด ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ที่มา: Facebook ตำรวจสอบสวนกลาง
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