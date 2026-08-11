"Disney Epic Mickey: Rebrushed" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าบนมือถือแล้ว!

THQ Nordic Mobile เปิดตัว "Disney Epic Mickey: Rebrushed" เกมแพลตฟอร์มเมอร์สามมิติที่จะพาผู้เล่นไปผจญภัยในโลกของดิสนีย์ที่ถูกลืมเลือน พร้อมให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วบน Apple App Store และลงทะเบียนล่วงหน้าบน Google Play
Disney Epic Mickey: Rebrushed พามิกกี้เมาส์ออกผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในดินแดนรกร้างว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยตัวละครดิสนีย์ที่ถูกลืมเลือน ผู้เล่นจะได้ใช้พู่กันวิเศษควบคุมพลังของสีและทินเนอร์เพื่อสร้าง เปลี่ยนแปลง และสำรวจ ทุกการตัดสินใจมีความสำคัญ เพราะการระบายสีเส้นทางหรือการลดความหนาของสิ่งกีดขวางจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเรื่องราว ทำให้ผู้เล่นสามารถกำหนดเส้นทางแห่งวีรบุรุษของตนเองได้
เวอร์ชั่นมือถือได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมระดับพรีเมียมขณะเดินทาง โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้:
• การควบคุมด้วยระบบสัมผัสที่ได้รับการปรับแต่ง: การควบคุมบนหน้าจอที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้การระบายสี การปรับแต่ง และการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ
• ภาพกราฟิกคุณภาพระดับคอนโซล: นำโลกแห่ง Wasteland ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มาสู่กระเป๋าของคุณ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบและสมจริงตามแบบฉบับคอนโซล
• เกมเพลย์คลาสสิกบนมือถือ: แคมเปญผู้เล่นคนเดียวเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดเนื้อหา พร้อมตัวละครคลาสสิกอย่าง Oswald the Lucky Rabbit
Disney Epic Mickey: Rebrushed เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้บนอุปกรณ์มือถือผ่าน Apple App Store และ Google Play Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thqnordicmobile.com/ และ Discord
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*