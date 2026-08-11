"NIKKE x PERSONA" เผยข้อมูลคอลแลป พร้อมเล่น 13 ส.ค.นี้!

Level Infinite และ SHIFTUP เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของคอลแลปข้ามจักรวาลระหว่าง Goddess of Victory: Nikke กับ Persona เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Persona พร้อมให้เล่นในวันที่ 13 สิงหาคมนี้
คอลแลปครั้งนี้ได้นำตัวละครสาวๆ อันเป็นที่รักจาก 3 เจเนอเรชันของซีรีส์ Persona มาสู่สนามรบของ NIKKE โดยแต่ละตัวละครก็มาพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ บุคลิก และสไตล์ที่โดดเด่น:
● ควีน (มาโกโตะ นิอิจิมะ) | Persona 5 Royal: เธอคือประธานสภานักเรียนของ Shujin Academy และเป็นนักวางแผนให้กับ Phantom Thieves of Hearts เธอเป็นคนสงบ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น แต่บางครั้งก็จริงจังเกินไปจนไม่ยอมประนีประนอม เหตุการณ์บางอย่างนำไปสู่การตื่นของ Persona ของเธอ หลังจากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นสมาชิกของ Phantom Thieves of Hearts
● ยูกิโกะ อามากิ | Persona 4 Golden: ยูกิโกะเป็นสมาชิกของ Investigation Team ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนจาก Yasogami High School รวมถึงเป็นผู้ใช้ Persona ในฐานะลูกสาวของผู้จัดการ Amagi Inn อันเลื่องชื่อ เธอกำลังฝึกฝนเพื่อเป็นทายาทคนต่อไป แม้จะฉลาดเฉลียว แต่เธอก็ประสบปัญหาเล็กน้อยในการอ่านบรรยากาศรอบข้าง และอาจดูเหมือนคนไม่ทันคน
● ไอกิส | Persona 3 Reload: อาวุธปราบปรามเงา (Anti-Shadow Suppression Weapon) รุ่นที่เจ็ดที่พัฒนาโดย Kirijo Group ในฐานะส่วนหนึ่งของหน่วย Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) เธอเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเรียก Persona ออกมาได้ แม้ว่าในตอนแรกเธอจะประพฤติตนเหมือนเครื่องจักร โดยทำตัวเชื่อฟังและตรงไปตรงมาจนเกินไป แต่เธอก็ค่อยๆ พัฒนาอารมณ์แบบมนุษย์ได้ในที่สุด
คอนเท้นท์อื่นๆ ในการอัปเดตคอลแลป NIKKE x Persona มีดังนี้!
● ชุดคอสตูมฟรีและแบบซื้อ Pass: ชุดคอสตูมทางเลือกที่สามารถปลดล็อกได้และชุดเฉพาะสำหรับ Pass จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวละคร Persona มาโกโตะ นิอิจิมะ และ ยูกิโกะ อามากิ
● ชุดคอสตูมกาชาสุดพิเศษ: ชุดคอสตูมสุดโดดเด่นสำหรับแฟนธ่อม “แฟนธ่อม - จอมโจรนักบุญ” - จะพร้อมให้ครอบครองจากกาชาคอสตูม
●โลกและสไตล์ของ Persona: อีเวนต์คอลแลปนี้ให้เกียรติเรื่องราวเบื้องลึกของแต่ละกลุ่มในไทม์ไลน์ของ Persona:
- The Phantom Thieves of Hearts (Persona 5 Royal): นักเรียนมัธยมปลายที่ปฏิบัติการในเงามืดเพื่อปฏิรูป "ผู้ใหญ่ที่เน่าเฟะ" โดยการแทรกซึมเข้าไปใน Palace ซึ่งเป็นโลกทางเลือกของจิตใจ เพื่อขโมยความปรารถนาที่บิดเบือน ณ แหล่งกำเนิด
- The Investigation Team (Persona 4 Golden): ทีมที่ก่อตั้งโดยนักเรียนที่ไล่ตามความจริงเบื้องหลังชุดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องลึกลับในเมืองชนบท Yasoinaba โดยการเดินทางผ่านโลกภายในทีวี
- SEES / Specialized Extracurricular Execution Squad (Persona 3 Reload): กลุ่มผู้ใช้ Persona ที่ได้รับเลือก โดยแฝงตัวเป็นชมรมในโรงเรียน อุทิศตนเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Shadows ซึ่งปรากฏตัวในช่วง “Dark Hour”
● มินิเกม MIDNIGHT PHANTOM RUNNER: ดำดิ่งสู่มินิเกมวิ่งที่รวดเร็วนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกและรางวัลตามธีมตลอดช่วงอีเวนต์
GODDESS OF VICTORY: NIKKE มียอดดาวน์โหลดกว่า 45 ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัว และให้บริการทั่วโลกบนอุปกรณ์หลากหลาย ทั้ง PC, มือถือ iOS และ Android แถมยังคงมีการอัปเดตและการขยายเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของเกมอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดเกมเวอร์ชัน PC ได้ที่ : https://nikke-sea.com/download.html
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ NIKKE
● เว็บไซต์เกมอย่างเป็นทางการ : https://bit.ly/3ei5pCi
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