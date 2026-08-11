Free Fire จับมือ "บุรีรัมย์ยูไนเต็ด" เปิดตัวเซ็ตไอเทมฉลองแชมป์โลก FFWS Global Finals 2025

Garena Free Fire เผยความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Buriram United Esports เปิดตัวไอเทมคอลเลกชันพิเศษ เพื่อฉลองความสำเร็จในการคว้าแชมป์โลกรายการ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025 ทรานส์ฟอร์มชัยชนะระดับโลกสู่คอนเทนต์ในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟนเกมเข้าถึงได้
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Buriram United Esports สามารถคว้าแชมป์จากทัวร์นาเมนต์รายการ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025 อย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดของเกม Free Fire ที่รวม 18 ทีมชั้นนำจากทั่วโลก ร่วมประชันชัยชิงเงินรางวัลรวมถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34 ล้านบาท) รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2025 โดยมีผู้เล่นจำนวน 618,778 คนจากรอบคัดเลือกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ละตินอเมริกา บราซิล และตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมการแข่งขัน
นอกจากรายการดังกล่าว Buriram United Esports ยังทำผลงานบนเวทีการแข่งขันเกม Free Fire ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้อย่างโดดเด่น ตลอดปี 2568 โดยสามารถรักษามาตรฐานการแข่งขันในรายการสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานความสำเร็จตลอดทั้งปีประกอบด้วย การคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศรายการ Free Fire World Series SEA 2025 Spring ทั้งในโหมด Clash Squad และโหมด Battle Royale, คว้าแชมป์รายการ Free Fire All Stars 2025: Ninja Clash, คว้าอันดับสาม ในรายการ Free Fire World Series SEA 2025 Fall: Battle Royale ก่อนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์รายการ Free Fire World Series Global Finals 2025 ซึ่งถือเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกและเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม Free Fire
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ Garena Free Fire ร่วมมือกับ Buriram United Esports นำเรื่องราวความสำเร็จของทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยมาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์พิเศษภายในเกม ในรูปแบบเซ็ตไอเทมพิเศษ “แพ็ก Buriram United Esports” พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ให้เหล่าเกมเมอร์และแฟนอีสปอร์ตทั่วโลกได้ร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์แห่งชัยชนะบนเวทีระดับโลก สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแฟนเกม แฟนกีฬา และสโมสรอีสปอร์ตได้อย่างทรงพลัง
กฤตย์ พัฒนเตชะ ผู้อำนวยการอาวุโส ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการเกม Free Fire เปิดเผยว่า “ความสำเร็จของ Buriram United Esports บนเวทีชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่ผ่านมา ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของวงการอีสปอร์ตไทย และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยบนเวทีระดับโลก นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา Buriram United Esports ไม่เคยจบการแข่งขันในอันดับต่ำกว่า Top 3 ในรายการ FFWS Global Finals ตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะหนึ่งในทีมอีสปอร์ตที่ประสบความสำเร็จและทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดในโลก”
สำหรับเซ็ตไอเทมพิเศษในแพ็ก Buriram United Esports ได้รับการออกแบบโดยนำสัญลักษณ์สายฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์และโทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มาผสมผสานเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสโมสรที่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นบนเวทีการแข่งขัน โดยรายละเอียดทั้งหมดของชุดล้วนได้รับแรงบันดาลใจและถ่ายทอดมาจากไอเดียของเหล่านักกีฬาในทีม เพื่อสะท้อนเรื่องราวเส้นทางสู่การคว้าแชมป์โลกผ่านตัวตนของพวกเขาได้อย่างชัดเจนที่สุด
นอกจากชุดแต่งกายหลักแล้ว ภายในเซ็ตไอเท็มพิเศษ แพ็ก Buriram United Esports ยังมาพร้อมคอลเลกชันไอเท็มตกแต่งภายในเกมที่ออกแบบภายใต้ธีมเดียวกัน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของทีมแชมป์โลกได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า (Backpack) อาวุธระยะประชิด กล่องสิ้นใจ (Loot Box) ไอซ์วอลล์ (Gloo Wall) และสกินปืน Woodpecker ซึ่งทุกชิ้นล้วนรังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากสโมสรปราสาทสายฟ้า ให้ผู้เล่นได้เลือกสะสมและใช้งานเพื่อแสดงตัวตนภายในสมรภูมิได้อย่างโดดเด่น พร้อมร่วมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีมแชมป์โลกผ่านคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้
เซ็ตไอเท็มพิเศษ แพ็ก Buriram United Esports จะเปิดให้ผู้เล่นได้เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการในเกม Free Fire ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2026 เป็นต้นไป ให้ผู้เล่นได้ร่วมสะสมคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับแชมป์โลกที่สะท้อนจิตวิญญาณ Buriram United Esports พร้อมสวมใส่ไอเทมที่ถ่ายทอดเรื่องราว ความมุ่งมั่น และเส้นทางสู่ความสำเร็จของหนึ่งในสุดยอดทีมอีสปอร์ตระดับแถวหน้าของประเทศไทย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์และสัมผัสจิตวิญญาณแห่งแชมป์โลกของทัพนักกีฬา Free Fire อีสปอร์ตไทย ผ่านเซ็ตไอเทมพิเศษแพ็ก Buriram United Esports พร้อมกันทั่วโลก วันที่ 15 สิงหาคม 2569 นี้ ในเกม Free Fire
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