เกม PS5 สามารถเล่นบน Steam Deck ได้แล้ว ต่อไปคือวินโดวส์

Asobi: Remote Play แอปพลิเคชันที่มองข้ามช็อตไปไกลแซงกว่า โซนี่ ไหนๆเราก็จะเข้าสู่ยุคไร้แผ่นกันแล้ว ทำไมไม่สร้างยุคไร้เครื่องกันไปเลย
ในที่สุดแอปพลิเคชันเทิร์ดปาร์ตี้ที่ชื่อ Asobi: Remote Play ก็ได้เริ่มเปิดให้ทดสอบใช้งานจริงบน Steam Deck, Steam Machine และอุปกรณ์ SteamOS/Linux กันแล้ว จุดเด่นสำคัญของแอปนี้คือการสตรีมคลังเกม PS Plus Premium ผ่านระบบคลาวด์ โดยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ PS Portal หรือเป็นเจ้าของเครื่อง PS5 ด้วยซ้ำ สิ่งที่คุณต้องการมีแค่เครื่อง Steam Deck, การสมัครสมาชิก PS Plus Premium และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ แอปดังกล่าวเคยอนุญาตให้ผู้ใช้งานสตรีมเกมจาก PS4 หรือ PS5 ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาเล่นผ่าน Remote Play แบบโลคอล ซึ่งเครื่องคอนโซลของคุณจะทำหน้าที่ประมวลผลหลัก ในขณะที่ Steam Deck จะทำหน้าที่เป็นหน้าจอแสดงผลและตัวควบคุม ทว่าฟีเจอร์อัปเดตใหม่นี้จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยการเปิดโอกาสให้คุณสามารถสตรีมเกมที่รองรับจากเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Sony ไปยังเครื่อง Steam Deck ได้โดยตรง ในแบบไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆทั้งสิ้น
สำหรับในช่วงทดสอบนั้น บรรดาฟีเจอร์ระดับพรีเมียมทั้งหลายจะเปิดให้ได้ลองใช้งานฟรี อันประกอบไปด้วย การเล่นแบบ 60 เฟรมต่อวินาที, ฟีเจอร์ HDR, ระบบสั่น Haptic Feedback, การอัพสเกลภาพระดับ 4K และการควบคุมบิตเรตด้วยตนเอง โดยเมื่อช่วงทดสอบจบสิ้นลงคาดว่าเหล่าผู้ใช้งานสายฟรีจะถูกลิมิตจำกัดการเล่นอยู่ที่ 1080p 30 FPS
นอกจากนี้ทางทีมผู้พัฒนายังแจ้งเตือนข่าวดีสำหรับชาวพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต์ เนื่องด้วยแอปพลิเคชัน Asobi: Remote Play กำลังจะมีเวอร์ชัน Windows ถูกปล่อยออกมาในอนาคตอันใกล้ และน่าจะทำให้การเข้าถึงคลังเกมเพลย์สเตชันสะดวกง่ายดายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamersub
steam
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