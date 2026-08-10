ซีรีส์เพอร์โซนาฉลอง 30 ปี เตรียมฉายอนิเมะให้ชมฟรีทุกภาค!

SEGA ประกาศฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์เพอร์โซนา เตรียมเปิดให้รับชมอนิเมะทั้งมูฟวี่และทีวีซีรีส์ครบทุกภาคแบบจำกัดเวลา เริ่มด้วย "PERSONA3 THE MOVIE" พร้อมให้รับชมแล้วทาง YouTube
กำหนดการฉายซีรีส์เพอร์โซนา
PERSONA3 THE MOVIE ฉบับภาพยนตร์ (ทั้ง 4 บท)
ระยะเวลาออกกาศ : ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2026
URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNDMf1rj_8ck "Persona 4 Golden" อนิเมะทาง TV ทั้ง 12 ตอน
ระยะเวลาออกกาศ : วันอังคารที่ 18 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2026
PERSONA5 THE ANIMATION/THE DAY BREAKERS/ตอนพิเศษช่วงสิ้นปี 2 ตอน
ระยะเวลาออกกาศ : วันอังคารที่ 15 กันยายน - วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026
จัดแคมเปญเปิดรับข้อความ ฉลองครบรอบ 30 ปีเพอร์โซนา
เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์เพอร์โซนา SEGA ได้จัดแคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่จะเปิดรับ "ข้อความอันแรงกล้าที่ส่งไปถึงเพอร์โซนา" โดยข้อความที่ได้รับเลือกจากผู้ที่คอมเมนต์ตอบกลับโพสต์กิจกรรม จะถูกนำไปลงวิดีโอฉลองครบรอบ 30 ปี และมีแผนจะเผยแพร่บนจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่ในเมืองหลักต่าง ๆ ด้วย สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Atlus.asia
รายละเอียดกิจกรรม
เนื้อหาที่เปิดรับ : ข้อความอันแรงกล้าที่ส่งไปถึงเพอร์โซนา (ตัวอย่าง : ข้อความแสดงความยินดี, ความทรงจำ หรือข้อความให้กำลังใจ)
จำนวนตัวอักษร : ไม่เกิน 60 ตัวอักษร
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2026
รางวัล: ข้อความที่ได้รับคัดเลือกมีแผนจะถูกนำไปแสดงบนจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่
ซีรีส์เพอร์โซนาคืออะไร
นับตั้งแต่การวางจำหน่ายผลงานชิ้นแรกของซีรีส์อย่าง Revelations: Persona ซีรีส์เพอร์โซนาก็จะครบรอบ 30 ปีในปี 2026 นี้แล้ว เพอร์โซนาเป็นซีรีส์เกม RPG แนววัยรุ่น ที่มีเมืองในญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นฉากหลัง ผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวใกล้ตัวอย่างการใช้ชีวิตนักเรียน มิตรภาพ และความรัก ควบคู่ไปกับการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติ เช่น ข่าวลือปริศนาและตำนานประจำเมืองต่าง ๆ เรื่องราวจะเล่าถึงเหล่าหนุ่มสาวที่ปลุกพลังเพอร์โซนา ("อีกตัวตนหนึ่ง" ที่หลับใหลอยู่ภายในตนเอง ซึ่งปรากฏกายในรูปลักษณ์ของ "เทพเจ้าหรือปีศาจตามตำนาน") ให้ตื่นขึ้น ได้มาพบกัน ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย และเติบโตขึ้นไปพร้อมกัน
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