MLBB เปิดตัวกลไกใหม่ "Title Defender" ต้อนรับศึก MSC2027

MOONTON Games ผู้พัฒนาเกม Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) เปิดตัวกลไก "Title Defender" สำหรับการแข่งขัน MLBB Mid Season Cup (MSC) 2027 ที่มอบโอกาสให้ทีมที่มีผลงานดีที่สุดจากการแข่งขัน MSC ครั้งก่อน ๆ ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
กลไกใหม่ "Title Defender" แสดงถึงการยกระดับโครงสร้างรูปแบบการแข่งขันของ MSC และมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมีชีวิตชีวาและความเป็นเลิศในการแข่งขันในระยะยาวของทัวร์นาเมนต์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความหลากหลายและการเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค โดย MLBB Esports ยินดีต้อนรับผู้ท้าชิงจากภูมิภาคใหม่ ๆ เข้าสู่ดินแดนแห่งรุ่งอรุณ
กลไก "Title Defender" ประกอบด้วย:
1. สิทธิ์เข้ารอบโดยตรงสำหรับผู้ป้องกันตำแหน่ง
แชมป์ MSC คนปัจจุบันจะได้รับสิทธิ์เข้ารอบหลักโดยอัตโนมัติในการแข่งขัน MSC ครั้งต่อไป โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคของแชมป์ MSC ได้รับสิทธิ์เข้ารอบหลักเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่ง
หากแชมป์คนปัจจุบันสามารถคว้าตำแหน่งในรอบหลักได้จากการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค สิทธิ์เข้ารอบโดยตรงนี้จะถูกส่งต่อให้กับทีมที่มีอันดับถัดไปจากภูมิภาคเดียวกัน
2. สิทธิ์ Wild Card สำหรับทีมรองชนะเลิศ MSC
ทีมรองชนะเลิศจากการแข่งขัน MSC ครั้งล่าสุดจะได้รับสิทธิ์ Wild Card หรือสิทธิ์เทียบเท่าสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป โดยจัดสรรผ่านโครงสร้างไวลด์การ์ดที่มีอยู่ สิทธิ์นี้จะไม่ใช้โควต้าในรอบหลัก
หากทีมรองชนะเลิศผ่านเข้ารอบหลักจากการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค สิทธิ์ไวลด์การ์ดจะถูกส่งต่อให้ทีมที่มีอันดับถัดไปจากภูมิภาคเดียวกัน
ขอบเขตและการประยุกต์ใช้
กลไก "Title Defender" นี้ใช้ได้กับทุกภูมิภาคภายใต้กรอบการแข่งขันระดับโลกของ MSC อย่างเท่าเทียมกัน และจะนำมาใช้ในการแข่งขัน MSC 2027 กฎและโควต้าการจัดสรรสำหรับครั้งต่อ ๆ ไปจะได้รับการประเมินและปรับเปลี่ยนตามสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
ไทเกอร์ ซู หัวหน้าฝ่ายอีสปอร์ต MLBB ระดับโลกของ MOONTON Games กล่าวว่า "แนวคิดของกลไก Title Defender สะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในวงการกีฬาระดับโลก ตัวอย่างเช่น ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก แชมป์เก่าจะได้รับการรับประกันสิทธิ์ในการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตำแหน่งแชมป์จะถูกป้องกันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬาชนิดนี้ ในทำนองเดียวกัน ในกีฬากอล์ฟ รายการเดอะมาสเตอร์สจะเชิญแชมป์เก่าและผู้ที่ติดอันดับต้น ๆ เข้าร่วม ซึ่งเป็นการยอมรับว่าผลงานที่ดีที่สุดสมควรได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง MSC จะเข้าร่วมประเพณีนี้ในปีหน้า"
"กลไกใหม่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้รางวัลแก่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมที่ดีที่สุดในอีสปอร์ต MLBB ด้วยโอกาสในการป้องกันความสำเร็จของพวกเขาบนเวทีระดับโลก นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพการแข่งขันของ MSC ในลักษณะที่รักษาความยุติธรรมในทุกภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่เรายังคงขยายตัวไปทั่วโลก" คุณซูกล่าวเสริม
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