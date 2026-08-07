เปิดตัว Pokemon Game On! พร้อมเริ่มฤดูกาลใหม่ของ Pokemon Asia Championship Series

Pokemon Game On! เปิดตัวอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของ 2026-27 Pokemon Asia Championship Series เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน Premier Ball League แล้ว
การประกาศแนวคิดของ Pokemon Game On! ในเอเชีย
Pokemon Game On! ได้ประกาศเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง ภายใต้แนวคิดที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการเล่นโปเกมอนแบตเทิลให้ทุกคนใสามารถเข้าร่วมได้อย่างสบายใจและได้สนุกกับการท้าทายใหม่ ๆ ในการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม (TCG) รวมถึงเกมอื่น ๆ ของโปเกมอน
เพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านรู้สึกว่าการแข่งขันอย่างเป็นทางการของโปเกมอนและอีเวนต์ต่าง ๆ อยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงง่ายขึ้น เราได้จัดทำแผนที่อีเวนต์ที่สามารถค้นหาอีเวนต์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมที่เหมาะกับผู้เล่นในระดับต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์สำหรับผู้เล่นมือใหม่ อีเวนต์สำหรับผู้เล่นทั่วไป และอีเวนต์สำหรับผู้เล่นเพื่อการแข่งขัน พร้อมทั้งใส่คำอธิบายคร่าว ๆ ของอีเวนต์แต่ละงานไว้ด้วย โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://asia.pokemon-card.com/th/event/
และในอีเวนต์และงานแข่งขันโปเกมอนต่าง ๆ จากนี้ไป ซึ่งรวมถึง 2026-27 Pokemon Asia Championship Series จะมีโปสเตอร์ ของตกแต่ง และของรางวัลพิเศษที่มีโลโก้ Pokemon Game On! โดยหนึ่งในของรางวัลพิเศษนี้ก็คือการ์ดโปรโมที่จะเริ่มแจกให้ในยิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมของแต่ละภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป
*การแจกการ์ดโปรโมจะสิ้นสุดลงเมื่อของหมด
จากนี้ไปทั้งผู้ที่อยากลองเริ่มโปเกมอนแบตเทิล หรือผู้เล่นมือโปรที่อยากลับฝีมือเพื่อมุ่งสู่แชมป์ ไม่ว่าจะมีฝีมือระดับใด อายุเท่าไรก็สนุกได้ ทางเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากทุกท่านได้ลองเข้าร่วมอีเวนต์ผ่าน Pokémon Game On! ที่มีมากมาย เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความเข้าถึงง่าย และสนุกได้มากขึ้น
เปิดฤดูกาล 2026-27 Pokemon Asia Championship Series พร้อมเปิดรับสมัคร Premier Ball League
ฤดูกาลใหม่ของ 2026-27 Pokemon Asia Championship Series จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 ใน 7 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง ในตลอดฤดูกาลจะมีการเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันจากแต่ละประเทศและภูมิภาคดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงาน Pokemon World Championships งานแข่งขันระดับโลกที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
งานแข่งขันใน 2026-27 Pokemon Asia Championship Series ประกอบด้วยงานแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ เรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ ได้แก่ Great Ball League, Ultra Ball League, Premier Ball League, Master Ball League งานแข่งขันทั้ง 4 รายการนี้แต่ละงานมีลักษณะพิเศษต่างกัน และออกแบบมาให้สามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่ผู้เล่นมือใหม่ไปจนถึงมือโปร
2026-27 Pokemon Asia Championship Series แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภท TCG ที่แข่งขันกันโดยใช้โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม และประเภท VGC ที่แข่งขันกันโดยใช้เกม Pokemon Champions
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ 2026-27 Pokemon Asia Championship Series ดูได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://trainers-asia.portal-pokemon.com/th/2026-27/
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