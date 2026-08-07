"Tom Clancy’s Ghost Recon" ฉลอง 25 ปี ปล่อยอัปเดตภาค Wildlands ฟรี!

Ubisoft ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของเกม "Tom Clancy’s Ghost Recon" ด้วยการปล่อยอัปเดต Last Rites สำหรับ Ghost Recon Wildlands พร้อมกับการกลับมาของอีเวนต์สุดโปรดของแฟน ๆ อย่าง Predator และคอนเทนต์อื่น ๆ อีกมากมาย
Ghost Recon Wildlands: Last Rites เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้บนบริการ Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, XBOX One และ Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam โดยเนื้อหา Last Rites ได้รับการพัฒนาโดยสตูดิโอ Ubisoft Bordeaux นำเสนอภารกิจแยกใหม่เอี่ยมที่มีฉากหลังเป็นประเทศโบลิเวียในมุมที่มืดหม่นและกดดันยิ่งกว่าเดิม ซึ่งหน่วย Ghosts จะต้องแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ควบคุมของลัทธิคลั่งศาสนานามว่า Los Penitentes ที่รวมตัวกันด้วยความเชื่อ การสังเวยชีวิต และการพิพากษาอันโหดเหี้ยม ผู้เล่นต้องออกล่าตัว La Llorona ผู้นำลัทธิรายนี้ โดยต้องฝ่าฟันอันตรายผ่านหนองน้ำและป่าทึบที่มีทัศนวิสัยต่ำและเต็มไปด้วยภัยเร้นลับรอบตัว
อัปเดตนี้ยังช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่น Wildlands ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการรองรับเกมเพลย์แบบ 60 FPS และอัปเกรดกราฟิกสำหรับเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันรวมถึง PC ช่วยให้การต่อสู้ลื่นไหลขึ้น เพิ่มระยะการเรนเดอร์ภาพ ปรับปรุงระบบแสงและเงา ตลอดจนให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายความละเอียดอยู่ที่ระดับ 4K นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งและกำหนดประสบการณ์ของหน่วย Ghost Recon ได้อย่างเจาะลึก ผ่านพารามิเตอร์ระบบเกม ความยาก สภาพแวดล้อม และอินเตอร์เฟส (UI) ทั้งยังปรับพฤติกรรมศัตรู ค่าความเสียหาย ข้อจำกัดอาวุธ ระบบยิงโดนพวกเดียวกัน (Friendly fire) สภาพอากาศ และองค์ประกอบหน้าจอ (HUD) เพื่อตอบโจทย์ความสมจริง ความท้าทาย และความอินเข้าถึงอารมณ์ตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นจะได้หวนคืนสู่อีเวนต์ระดับตำนานอย่าง Predator เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากนอกโลกสุดอันตรายที่กลับมาเปิดฉากท้าทายอีกครั้ง
"โกสต์ รีคอน คงไม่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้หากขาดความหลงใหล ความทุ่มเท และข้อเสนอแนะจากคอมมูนิตี้ผู้เล่นตลอด 25 ปีที่ผ่านมา" Olivier Leonardi ตำแหน่ง Creative Director กล่าว "สำหรับ Last Rites เราต้องการสร้างประสบการณ์ที่เชิดชูมรดกชิ้นนี้ สิ่งที่ให้ความรู้สึกแท้จริงสำหรับผู้เล่นระดับเดนตายที่อยู่กับเรามานาน ร่วมยินดีกับสิ่งที่ทำให้แฟรนไชส์นี้มีความพิเศษ และสะท้อนถึงความขอบคุณที่เรามีต่อผู้เล่นทุกคนที่ร่วมเดินทางเคียงข้างเรามาในทุกก้าว"
เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบปีนี้ ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมสนุกกับ 3 ตัวเกมระดับไอคอนของแฟรนไชส์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย Ghost Recon Wildlands และ Ghost Recon Breakpoint จะเปิดให้เล่นฟรี (Free to play) ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสสุดยอดเกมยิงแนววางแผนการรบทางทหาร และนอกจากนี้ เกม Ghost Recon: Future Soldier จะเปิดให้กดรับไปเล่นได้ฟรีบน PC ผ่านระบบ Ubisoft Connect ระหว่างวันที่ 6 - 13 สิงหาคม ซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Kozak และทีม Hunter ในภาพจำลองของสงครามแห่งอนาคต และในส่วนของเดือนกันยายน แพ็กเกจ Ghost Recon Breakpoint 25th Anniversary Bundle จะเปิดให้ใช้งาน โดยประกอบไปด้วยไอเทมฟรี เช่น ปืน M4A1 Tactical Brown, หมวก Wolf Enhanced Helmet และเฮลิคอปเตอร์ Opheis Mk.II Hunter
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Ghost Recon Insider Program เพื่อรับโอกาสในการร่วมสร้างเกม Ghost Recon ภาคถัดไป ได้ที่ลิงก์ http://ghostrecon.com/insider และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมอื่น ๆ ของ Ubisoft ได้ทาง news.ubisoft.com
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