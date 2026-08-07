เกมเพลย์มาแน่! "GTA 6" เตรียมปล่อยตัวอย่างใหม่บน Netflix 27 ส.ค.นี้

Rockstar Games เตรียมปล่อยตัวอย่างที่ 3 ของ "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) ในรายการพิเศษบน Netflix โดยจะมีเปิดเผยเกมเพลย์ให้แฟน ๆ ได้รับชมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้
"Grand Theft Auto VI" (GTA 6) ภาคใหม่ล่าสุดของเกมแอ็คชันผจญภัยแนวโลกเปิด ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกอาชญากรรมในรัฐสมมติ Leonida พร้อมติดตามเรื่องราวของคู่รักอาชญากร Jason Duval และ Lucia Caminos เมื่อแผนการปล้นผิดพลาด ทำให้ทั้งคู่ต้องเข้าไปพัวพันกับแผนสมคบคิดทางอาชญากรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วรัฐ Leonida และต้องพึ่งพากันเพื่อเอาชีวิตรอด
หลังจาก Rockstar Games ประกาศเปิดตัว GTA 6 อย่างทางการ ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาเพียง 2 ตัวเท่านั้น แม้ในตัวอย่างจะมีฉากเกมเพลย์แทรกอยู่บ้าง แต่จนถึงวันที่เกมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าก็ยังไม่มีการเปิดเผยหน้าจออินเตอร์เฟซ หรือระบบต่างๆ ของเกม ทำให้แฟนๆ เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะมีฟีเจอร์เด็ดอะไรบ้าง ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจในโลกอาชญากรรมครั้งนี้
ล่าสุด Rockstar Games ได้ประกาศความร่วมมือกับ Netflix เตรียมจัดรายการพิเศษ "Extended Look" เผยตัวอย่างเกมเพลย์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เวลา 3 pm ET (วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 2.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) และจะเผยแพร่วิดีโอผ่านทาง YouTube หลังจบรายการ
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