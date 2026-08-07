เพียงสองวัน! "Beast of Reincarnation" ก็มีม็อด Pokémon ปล่อยมาแล้ว

ในเมื่อเป็นผลงานชิ้นใหม่จากทีมสร้างโปเกมอน คงไม่แปลกอะไรหากมีผู้เล่นอยากให้นางเอกและน้องหมาภายในเกมสลับร่างกับตัวละครในซีรีส์ดังกล่าว
Game Freak ปลุกปั้นไอพีใหม่ทั้งที มีหรือที่แฟนโปเกมอนบนพีซีจะพลาดโอกาสแก้ไขดัดแปลงมัน และนั่นคือสิ่งที่นักม็อดผู้ใช้นามแฝง ChitoseHaruhi ได้ทำกับเกม Beast of Reincarnation โดยเขาได้แทนที่โมเดลตัวละคร Emma ด้วยโมเดลตัวละคร Akari จาก Pokémon Legends: Arceus รวมถึงแทนที่ Koo สุนัขจรจัดคู่หูของเธอด้วย Zacian โปเกมอนในตำนานประเภทแฟรี่จาก Pokémon Sword & Shield
เกม Beast of Reincarnation นั้นเพิ่งเปิดตัวไปได้เพียงไม่กี่วัน ดังนั้นมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชุมชนโปเกมอนผู้ต้องการทำตามความฝันของตัวเอง ที่จะได้เล่นเกมแนว Soulslike ในฐานะเทรนเนอร์ไปพร้อมกับโปเกมอนคู่ใจ แถมมันยังเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาด ถึงแม้ว่าโปเกมอนสีสันสดใสเหล่านั้นอาจจะดูเด่นโดดขึ้นมาจากตีมโลกอันเสื่อมโทรมภายในเกมก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ทางผู้สร้างม็อดดังกล่าวได้มีการแจ้งเตือนถึงเหล่าผู้เล่นที่คิดจะดาวน์โหลดมันไปใช้งานว่า ม็อดนี้ยังไม่ได้รับการทดสอบในเกมและสร้างขึ้นจากประสบการณ์การทำม็อดของเขาเท่านั้น หากใครประสบพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดประการใด โปรดแสดงความคิดเห็นบน Bilibili หรือในช่องคอมเมนต์ของ Nexus
นี่ถือเป็นม็อดโปเกมอนตัวแรกตัวเดียวของเกม Beast of Reincarnation ที่ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกระงับแทรกแซงโดยบริษัท Pokémon Company และ Nintendo ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื่องจาก ณ เวลานี้ชาวม็อดส่วนใหญ่กำลังง่วนอยู่กับการปล่อยม็อดแก้ปัญหาเกมกระตุกและเพิ่มเฟรมเรต อันเป็นเรื่องหนักหนาและสำคัญกว่านั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
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