"แมคโดนัลด์" เผยคอลแลป Pokemon ฉลอง 30 ปี พร้อมมาตรการป้องกันรีเซล!

แมคโดนัลด์ ในประเทศญี่ปุ่น เผยความร่วมมือครั้งใหม่กับ Pokemon เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมออกมาตรการป้องกันพ่อค้ารีเซล ที่หวังกว้านซื้อนำไปขายโก่งราคา
โปเกมอนแฮปปี้มีลชุดใหม่ประกอบด้วยของเล่น 12 แบบ อ้างอิงจากโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง 27 ตัวจากทั้ง 9 เจนของซีรีส์ รวมถึงปิกาชู อีวี และคาบิกอน โดยของเล่น 6 แบบแรกจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7 - 13 สิงหาคม อีก 6 แบบจะวางจำหน่ายในวันที่ 14 สิงหาคม และครบทั้ง 12 แบบจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม จนกว่าสินค้าจะหมด
ตามข้อมูลจากแมคโดนัลด์ญี่ปุ่น ลูกค้าจะซื้อแฮปปี้มีลโปเกมอนได้ไม่เกิน 6 ชุดต่อกลุ่มและต่อรายการ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม นอกจากนี้ และจะไม่สามารถสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ของบุคคลที่สามได้ในช่วงสามวันดังกล่าว แต่ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อผ่านบริการจัดส่งของแมคโดนัลด์เองได้ และขอให้ลูกค้าอย่าซื้อแฮปปี้มีลเพื่อนำไปขายต่อหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ รวมถึงไม่อนุญาติให้ติดต่อแต่ละสาขาเพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
ข้อจำกัดเหล่านี้เกิดขึ้น หลังเกิดเหตุความวุ่นวายในแคมเปญการ์ดโปเกมอนปี 2025 ซึ่งปรากฎภาพถ่ายและวิดีโอแสดงให้เห็นถึงลูกค้าที่ต่อแถวยาวเหยียดออกมานอกร้าน เพื่อซื้อชุดแฮปปี้มีลพร้อมการ์ดโปเกมอน โดยมีรายงานว่าลูกค้าบางรายซื้อชุดแฮปปี้มีลเพื่อนำการ์ดไปขายต่อโดยเฉพาะ ส่วนอาหารถูกทิ้งจำนวนมากในที่สาธารณะ ทำให้ต้องออกมาตรการป้องกันในครั้งนี้ แม้ว่ารอบนี้จะไม่มีการแจกการ์ดโปเกมอนก็ตาม
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