เกมไล่จับปนสยองขวัญ "OBAKEIDORO 2" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo eShop

"OBAKEIDORO 2: Chase & Seek" ภาคต่อของ OBAKEIDORO! เกมไล่จับเหนือธรรมชาติ พัฒนาโดย FREE STYLE วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ผ่านทาง Nintendo eShop
OBAKEIDORO 2: Chase & Seek ชวนผู้เล่นเข้าสู่โลกสุดหลอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานญี่ปุ่นดั้งเดิม เพื่อเกมไล่ล่าสุดระทึก ดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดนี้คนเดียว หรือร่วมทีมกับเพื่อน ๆ เกมนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบตัวละครแบบ "น่ารักปนน่ากลัว" และภาพกราฟิกที่สวยงาม มอบความตึงเครียดเร้าใจของการแข่งขันแบบผู้เล่นหลายคนในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความชื่นชอบในความสยองขวัญ
การแข่งขันรองรับผู้เล่นออนไลน์ได้สูงสุด 8 คน ผู้เล่นจะเผชิญหน้ากันในการแข่งขันที่ดุเดือดรอบละ 3 นาที โดยเลือกเล่นเป็น ฝ่าย สัตว์ประหลาด (1 หรือ 2 ผู้เล่น) หรือฝ่ายมนุษย์ (3 หรือ 6 ผู้เล่น) หากฝ่ายสัตว์ประหลาดจับทุกคนได้และนำไปขังคุกภายในเวลาที่กำหนด ฝ่ายสัตว์ประหลาดจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้ามีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่สามารถหลบหนีการจับกุมได้จนหมดเวลา ฝ่ายมนุษย์จะเป็นผู้ชนะ
มอนสเตอร์แต่ละตัว มีลักษณะเฉพาะและทักษะพิเศษ เช่น การทะลุผ่านกำแพง การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง และการโจมตีแบบจับเหยื่อที่ทรงพลัง ขณะที่ฝั่งมนุษย์ ต้องพึ่งพาการทำงานเป็นทีมเพื่อความอยู่รอด กระโดดข้ามชั้นเพื่อหลบหนี ช่วยเหลือพันธมิตรที่ถูกจับ หรือใช้ตะเกียงเพื่อทำให้เหล่าสัตว์ประหลาดชะงักงันและหนีเอาตัวรอด
เกมนี้เล่นได้ทั้งแบบออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกหรือเล่นกับเพื่อนและครอบครัวในห้องเดียวกัน รวมถึงยังมีโหมด กำหนดกฎเอง ซึ่งช่วยให้คุณปรับอัตราส่วนของมอนสเตอร์ต่อมนุษย์ เวลาจำกัด และอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ด้วยการใช้ฟีเจอร์ Game Share ระหว่างเครื่อง Nintendo Switch 2 สองเครื่อง ผู้เล่นที่ไม่มีเกมนี้ก็สามารถร่วมสนุกได้เช่นกัน
ทีมผู้พัฒนาเกม OBAKEIDORO 2 ได้ประกาศแผนงานกิจกรรมในอนาคต ทั้งแผนที่พิเศษแบบจำกัดเวลาและกิจกรรมในเกมสุดเร้าใจอีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลฮาโลวินในเดือนตุลาคม โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
"OBAKEIDORO 2: Chase & Seek" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ผ่านทาง Nintendo eShop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://freestyle-games.jp/obakeidoro2
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