Level Infinite เผยไลน์อัปเกมภายในงาน Gamescom 2026

Level Infinite เผยรายละเอียดการเข้าร่วมงาน gamescom 2026 ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี พร้อมไลน์อัปเกมและประสบการณ์หลากหลายรูปแบบให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสัมผัสตลอดช่วงการจัดงาน
Level Infinite ร่วมกับสตูดิโอพันธมิตรจากทั่วโลก นำเสนอประสบการณ์เกมมิ่งที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเกมที่เปิดให้ทดลองเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ จากเกมหลายประเภท โลกที่มีเอกลักษณ์ และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ตั้งแต่แฟรนไชส์ชื่อดังระดับโลกไปจนถึงการผจญภัยครั้งใหม่ โดยไลน์อัปในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Level Infinite ในการเชื่อมโยงเกมที่มีคุณภาพเข้ากับผู้เล่นทั่วโลก
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ Level Infinite ได้ที่ ฮอลล์ 6.1 บูธ C071-A070 เพื่อสัมผัสเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
CONTROL Resonant (Remedy Entertainment)
Remedy Entertainment ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกม เตรียมนำ CONTROL Resonant มาร่วมจัดแสดงภายในงาน gamescom โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทั่วไปได้ทดลองเล่นภาคต่อที่หลายคนรอคอยเป็นครั้งแรก โดยจะมีพื้นที่จัดแสดงเฉพาะภายในบูธ Level Infinite ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเกมก่อนเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 24 กันยายนนี้
CONTROL Resonant คือภาคต่อของ CONTROL เกมที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย โดยมีกำหนดวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น ดีแลน เฟเดน (Dylan Faden) ออกสำรวจแมนฮัตตันที่ถูกบิดเบือนจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ พร้อมผสานพลังพิเศษเข้ากับอาวุธระยะประชิดที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ เพื่อต่อสู้กับ Hiss, Mold และภัยคุกคามอื่น ๆ ที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริง ในระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วและเข้มข้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.controlgame.com/
Dune: Awakening (Funcom)
ผู้เข้าร่วมงาน gamescom จะได้ทดลองเล่น Dune: Awakening เวอร์ชันคอนโซลเป็นครั้งแรก พร้อมสัมผัสโลกอันกว้างใหญ่และโหดร้ายของดาวอาร์ราคิสอย่างใกล้ชิด ภายในบูธ ผู้เล่นจะได้ทดลองเกมเอาตัวรอดแบบโอเพนเวิลด์ พร้อมสำรวจระบบการเดินทางและการคราฟต์ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์
นอกจากนี้ ผู้ที่ก้าวเข้าสู่โลกของอาร์ราคิสภายในบูธยังสามารถร่วมถ่ายภาพในจุดถ่ายภาพธีมพิเศษ เพื่อเก็บภาพช่วงเวลาของตนเองท่ามกลางบรรยากาศจากโลกของ Dune: Awakening สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dune: Awakening ได้ที่เว็บไซต์ทางการของเกม
Hunt: Showdown 1896
Hunt: Showdown 1896 เกมยิงแนว Extraction ชื่อดังที่ผสานบรรยากาศสยองขวัญเอาตัวรอดเข้ากับการแข่งขันล่าค่าหัว จะมาร่วมงาน gamescom 2026 พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นอีเวนต์ใหม่สุดเข้มข้นภายในเกมก่อนใคร ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและร่วมเล่นเกมกับทีมพัฒนา รับไอเทมพิเศษภายในเกมและของที่ระลึก พบกับเหล่าคอสเพลเยอร์ และร่วมถ่ายภาพใต้แสงของ Blood Moon พร้อมพบกับแขกรับเชิญพิเศษ Raptobot ในลุค Hunter ใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hunt: Showdown 1896 ได้ที่เว็บไซต์ทางการ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ทดลองเล่นเกมอีกหนึ่งเกมที่ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในบูธ Level Infinite โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อใกล้ถึงวันงาน gamescom
นอกเหนือจากไลน์อัปเกมที่เปิดให้ทดลองเล่นแล้ว ภายในบูธ ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Wheel of Infinity ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ จุดถ่ายภาพตามธีมของเกมต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงงาน Gamescom
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