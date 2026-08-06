Xbox กำลังจะมีถ้วยรางวัล "แพลตินัม" เป็นของตัวเอง

ซีอีโอสาวไฟแรงแห่งคอนโซลค่ายเขียว ประกาศลั่นทางทีมงานกำลังซุ่มทำบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับถ้วยรางวัลสูงสุดของ โซนี่ ปลายปีคงได้เห็นกัน!
อย่างที่ทุกคนทราบกันดี การเก็บ Achievement ในเกมบนเครื่อง Xbox นั้นมันไม่ได้มอบความรู้สึกพิเศษอะไรมากนัก เป็นเพียงแค่การเก็บสะสมแต้ม Gamerscore ไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้น ผิดกับทางฝั่ง PlayStation อันมีถ้วยรางวัลสูงสุดอย่าง Platinum Trophy ที่ได้มาจากการเก็บถ้วยรางวัล Trophy อื่นๆภายในเกมให้ครบทั้งหมด ซึ่งเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากกว่า
แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไป เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ @brandonww83 ได้ยิงคำถามขึ้นมาว่า เมื่อไหร่ทาง Xbox จะแก้ปัญหาเรื่องการขาดระบบความสำเร็จที่เทียบเท่าถ้วยรางวัล Platinum Trophy สักที? โดยคุณ Asha Sharma ซีอีโอคนปัจจุบันของ Xbox เธอเองก็ไม่รอช้าพร้อมตอบกลับไปว่า ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่และคาดจะเสร็จทันภายในปี 2026
Team is working on something for later this year!— ASHA (@asha_shar) August 5, 2026
ข่าวนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับชาว Xbox เพราะนี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่แฟนเกมหลายคนเรียกร้องมากที่สุดในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งดูเหมือนว่า ณ เวลานี้ทางซีอีโอสาวเธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ของ Xbox และซื้อใจผู้เล่นกลับคืนมา ทั้งเรื่องการปรับลดราคาบริการ Game Pass รวมถึงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาเป็นเครื่องคอนโซลเล่นเกมเอ็กคลูซีฟอีกครั้ง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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