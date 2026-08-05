"บาติสต้า" เตรียมรับบทนำซีรีส์ God of War ฉบับคนแสดง

หลังจากที่ ไรอัน เฮิร์สต์ ผู้รับบท 'เครโทส' ในซีรีส์ God of War เวอร์ชันคนแสดง ได้รับบาดเจ็บระหว่างถ่ายทำจนต้องถอนตัว ทำให้ต้องมีการคัดเลือกนักแสดงใหม่ โดยมีรายงานว่าอดีตนักมวยปล้ำ "เดฟ บาติสต้า" อาจเข้ามารับบทแทน
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการเปิดเผยว่าซีรีส์ทีวี God of War กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงใหม่เพื่อรับบท 'เครโทส' นักรบสปาร์ตาผู้สังหารเทพและหนึ่งในตัวละครหลักของเกม God of War หลังจากที่ ไรอัน เฮิร์สต์ นักแสดงผู้รับบทนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างถ่ายทำ โดยมีอาการกล้ามเนื้อต้นแขนฉีกขาด ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาในการรักษานานถึงหกเดือน
ด้วยเหตุนี้ สตูดิโอจึงเริ่มค้นหานักแสดงคนใหม่เพื่อมารับบทเป็น 'เครโทส' โดยมีเป้าหมายที่จะกลับมาถ่ายทำต่อ รวมถึงถ่ายทำสี่ตอนที่เสร็จแล้วใหม่ทั้งหมด โดยหนึ่งในนักแสดงที่จับตามองคืออดีตนักมวยปล้ำอย่าง เดฟ บาติสต้า โดยรายงานระบุว่าสตูดิโอกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับบาติสต้าแล้ว
สำหรับ บาติสต้า ด้วยทักษะในฐานะอดีตนักมวยปล้ำอาชีพที่ประสบความสำเร็จ และนักแสดงในภาพยนตร์แฟรนไชส์ใหญ่อย่าง Guardians of the Galaxy จึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่เขาจะเป็นตัวเลือกสำหรับบท 'เครโทส' เนื่องจากทั้งตัว 'บาติสต้า' และ 'เครโทส' ต่างก็มีกล้ามเนื้อและรูปร่างที่กำยำใกล้เคียงกัน
ก่อนหน้านี้ หลังจากที่มีข่าวการเปลี่ยนตัวนักแสดง แฟนๆ ต่างก็แสดงความคิดเห็นถึงผู้ที่จะมารับบทแทน ทั้งบาติสต้า, เจสัน โมโมอา, ทราวิส ฟิมเมล หรือแม้แต่คริสโตเฟอร์ จัดจ์ ผู้ให้เสียงเครโทสฉบับวิดีโอเกมด้วย
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