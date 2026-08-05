ปิดดีลแล้ว! EA ขายกิจการด้วยมูลค่า 1.83 ล้านล้านบาท

Electronic Arts บริษัทเกมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ได้ตกลงขายกิจการทั้งหมดให้กับกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อย ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่สูงถึง 55,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.83 ล้านล้านบาท
หลังจากที่มีข่าวมาสักระยะว่าทาง Electronic Arts หรือ EA กำลังเจรจาขายกิจการให้กับกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบีย ล่าสุดดีลดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.83 ล้านล้านบาท ทำให้นับจากนี้ไป EA จะเปลี่ยนสถานะจากบริษัทมหาชนกลับมาเป็นบริษัทเอกชนอีกครั้ง พร้อมหนี้สินก้อนใหม่จากการซื้อขายกิจการในครั้งนี้ที่พวกเขาต้องหาทางชำระเป็นจำนวน 20,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 665,000 ล้านบาท
ผลของดีลนี้ กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย (Public Investment Fund หรือ PIF) จะเข้ามาถือหุ้นของ EA เป็นจำนวน 93% ขณะที่บริษัทพันธมิตรอย่าง Silver Lake และ Affinity Partners ก็จะมีบทบาทอยู่ในกลุ่มเจ้าของใหม่ด้วยเช่นกัน ส่วนคุณ Andrew Wilson ซีอีโอของ EA จะยังดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป และที่ตั้งของบริษัทจะยังคงอยู่ที่เมืองเรดวู้ดซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนียเช่นเดิม
ในส่วนของหนี้สิ้น เกิดจากที่กลุ่มทุนจากซาอุฯ ได้กู้เงินเป็นจำนวน 20,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อกิจการ ดังนั้นเมื่อปิดดีลแล้ว ทาง EA ภายใต้เจ้าของใหม่จะต้องทยอยชำระหนี้ดังกล่าวด้วย ซึ่งสถานการณ์ทางการเงินล่าสุดของ EA ณ วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 387 ล้านดอลลาร์หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาษีต่าง ๆ แล้ว โดยคุณ Andrew Wilson ได้ร่อนจดหมายถึงพนักงานทุกคนใน EA พร้อมย้ำถึงจุดมุ่งหมายของบริษัทที่จะสร้างสรรค์เกม สังคมผู้เล่น และวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อไป
ที่มา: https://www.gematsu.com/
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