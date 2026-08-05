Razer เปิดตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งสวิตช์แม่เหล็ก Hall Effect เพื่อความแม่นยำขั้นสุด

Razer เปิดตัว Razer Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz คีย์บอร์ด Hall Effect Magnetic ตัวแรกของค่ายเสริมทัพไลน์อัพคีย์บอร์ดอีสปอร์ต มาพร้อมชุดควมคุมการป้อนข้อมูลขั้นสูงเพื่อออกคำสั่งที่รวดเร็ว และสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท
Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division บริษัท Razer กล่าวว่า “ตระกูล Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz สะท้อนถึงแนวทางของ Razer ในเชิงเทคโนโลยี ในขณะที่คีย์บอร์ดสวิตช์ Analog Optical Gen-2 ของเรายังคงเป็นมาตรฐานสำหรับผู้เล่นที่มองหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในอีสปอร์ต ตระกูล Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่แข่งขันที่มองหาคีย์บอร์ด Magnetic ที่ดีที่สุด”
ออกแบบเพื่อความแม่นยำแบบแม่เหล็ก
ในแก่นกลางของไลน์อัพนี้คือสวิตช์ Razer™ Hall Effect Magnetic ซึ่งออกแบบมาเพื่อการป้อนข้อมูลที่สม่ำเสมอและแม่นยำผ่านการตรวจจับด้วยแม่เหล็ก ด้วยการปรับการทำงานได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 4.0 มม. ผู้เล่นสามารถปรับแต่งการตอบสนองของแต่ละปุ่มได้ – ตั้งแต่การตอบสนองที่รวดเร็วสุดสำหรับสถานการณ์การแข่งขันไปจนถึงการควบคุมที่รอบคอบมากขึ้นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
Rapid Trigger Mode ช่วยให้ปุ่มรีเซ็ตได้อย่างไดนามิกตามการเคลื่อนไหวแทนที่จะเป็นจุดรีเซ็ตที่คงที่ ทำให้สามารถป้อนข้อมูลซ้ำได้เร็วขึ้นในระหว่างการเล่นเกมที่รวดเร็ว รวมกับอายุการใช้งาน 100 ล้านครั้งของการกดปุ่ม สวิตช์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานในระยะยาวและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ความเร็วขีดสุด ความหน่วงเกือบเป็นศูนย์
HyperPolling 8000Hz ที่แท้จริงส่งสัญญาณอัปเดตระหว่างคีย์บอร์ดและระบบได้เร็วขึ้น ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลให้คำสั่งปรากฏบนหน้าจอในทันทีที่เกิดขึ้นแม้ในช่วงการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
ในการทดสอบกับคีย์บอร์ดทั้งหมดที่ตั้งค่าเป็นการทำงานที่ 0.1 มม. และอัตราการรับส่งข้อมูลที่ 8000 Hz ในการทดสอบกับคีย์บอร์ดทั้งหมดที่ตั้งค่าเป็นการทำงานที่ 0.1 มม. และอัตราการรับส่งข้อมูลที่ 8000 Hz สวิตช์ Razer™ HE Magnetic ทำได้เฉลี่ยความล่าช้า 0.60 มิลลิวินาที ซึ่งดีกว่าคีย์บอร์ดแม่เหล็ก HE คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่ทดสอบถึง 8%
การปรับสัมผัสให้เข้ามือ เพื่อเสียงกดแป้นพิมพ์ที่สมดุล
นอกเหนือจากประสิทธิภาพแล้ว ยังปรับแต่งให้เหมาะสมกับความรู้สึกของการกดแป้นพิมพ์และเสียง เพื่อให้ได้ประสบการณ์การพิมพ์ที่ควบคุมได้มากขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น
การกดแต่ละครั้งได้รับการออกแบบให้มีการทำงานที่ราบรื่นและเสถียร พร้อมกับโปรไฟล์เสียงที่สมดุลซึ่งยังคงความพึงพอใจตลอดการเล่นเกมยาวนานและการพิมพ์ประจำวัน
ทุกข้อมูลนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน
ตระกูล Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz รุ่นใหม่ มาพร้อมระบบควบคุมการกดที่ล้ำสมัย ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแข่งขันโดยเฉพาะ
Razer™ Snap Flex ให้เกมเมอร์ตั้งค่าคำสั่งได้ 2 คำสั่งในปุ่มเดียว โดยแยกการทำงานระหว่าง "กดปุ่ม" และ "ปล่อยปุ่ม" เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเล่นและตอบสนองทุกจังหวะได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างลำดับการกระทำที่มีการตั้งเวลาที่แม่นยำด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นสามารถเริ่มเตรียมระเบิดมือเมื่อกดปุ่ม จากนั้นเพื่อโยนระเบิดมือและกระโดดเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อปล่อยปุ่ม ทำให้การเล่นที่ต้องอาศัยการจับจังหวะเป็นไปอย่างแม่นยำ ง่ายดาย และสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
Dynamic Keystroke ทำให้สามารถแมพสี่การกระทำต่อการกดปุ่มเดียวตามความลึกของการกด ทำให้สามารถสร้างคอมโบขั้นสูง การควบคุมแบบเลเยอร์ และการกระทำหลายขั้นตอนจากปุ่มเดียว เมื่อรวมกับ Instant Cancel Control ผู้เล่นสามารถยกเลิกการกระทำตามที่ไม่ต้องการได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ทำให้พวกเขาควบคุมทุกการป้อนข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นในช่วงเวลาที่เข้มข้นระหว่างการปะทะ
Dual-Keypress Priority ช่วยลดความผิดพลาดจากการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ โดยระบบจะให้ความสำคัญกับคำสั่งที่ผู้เล่นต้องการ ทำให้ควบคุมตัวละครได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ แม้ในช่วงเวลาที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว
เมื่อร่วมกับเทคโนโลยีการควบคุมขั้นสูงของ Razer ผู้เล่นสามารถปรับแต่งการทำงานของปุ่มได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งจังหวะการกด การตอบสนอง และรูปแบบการสั่งงาน เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้เหนือกว่าเดิม
ปรับแต่งได้ทันที แข่งขันได้ทุกที่
นอกจากการปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ Razer Synapse บน PC และการตั้งค่าบางส่วนได้โดยตรงบนคีย์บอร์ดแล้ว คีย์บอร์ด Razer Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz รุ่นใหม่ ยังรองรับ Synapse Web ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ด้วย Synapse Web ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นได้ทันที บันทึกการตั้งค่าไปยังโปรไฟล์ในตัวอุปกรณ์ และบันทึกการตั้งค่าที่ต้องการให้สอดคล้องกันในพีซีส่วนตัว พีซีที่แช์กัน ในระบบปาร์ตี้ LAN และบนเวทีแข่งขัน
ที่สุดแห่งคีย์บอร์ดสวิตช์แม่เหล็ก
Razer ยกระดับมาตรฐานใหม่ของคีย์บอร์ด Hall Effect Magnetic ด้วยความแม่นยำสูง การตอบสนองระดับ 8,000Hz และการควบคุมที่มั่นใจในทุกจังหวะการเล่น
Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz คือคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์สายแข่งขันโดยเฉพาะ พร้อมมอบประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์การเล่นระดับมืออาชีพ และสร้างนิยามใหม่ของคีย์บอร์ดเกมมิ่งสวิตช์แม่เหล็ก
Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz ราคา 4,990 บาท และ Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz ราคา 3,990 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วผ่าน Razer.com กับร้าน RazerStores และผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของ บริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rzr.to/huntsman-v3-he-magnetic-8k
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